Juventus Terdepan Dapatkan Wilshere

London: Juventus berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Jack Wilshere. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu akan habis pada akhir musim panas ini.



Saat ini, Arsenal sedang menawarkan perpanjangan kontrak baru buat Wilshere. Manajer anyar Gunners, Unai Emery menginginkan Wilshere untuk tetap di Emirates Stadium.

Tetapi ada yang tak mengenakan dalam proposal perpanjangan kontrak tersebut. Wilshere harus rela dipotong gajinya jika ingin tetap bersama klub London Utara tersebut.



Saat ini pemain internasional Inggris tersebut mendapat gaji 120 ribu pounds per pekan (Rp2,2 miliar) oleh Arsenal. Melihat situasi tersebut, Juve bergerak untuk melakukan penawaran, meski belum diketahui berapa harga yang disodorkan Nyonya Tua.



Meski begitu, Wilshere bukan target utama Juve untuk mendatangkan seorang gelandang pada bursa transfer musim panas ini. Mereka juga masih dalam upaya membawa Emre Can ke Turin.



Emre Can sendiri sudah menyatakan untuk meninggalkan Liverpool. Jika benar akan bergabung bersama Juve, Emre Can kemungkinan akan dipasangkan dengan Wilshere pada musim depan. (Sportmail)



