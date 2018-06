Emre Can Resmi Bela Juventus

Turin: Emre Can akhirnya resmi bergabung dengan Juventus pada Kamis 21 Juni malam WIB. Informasi tersebut disampaikan situs ofisial setelah Can menyelesaikan tes medis beberapa jam yang lalu.



Berdasarkan keterangan di laman tersebut, Juventus mengontrak sang gelandang Jerman berdarah Turki dengan durasi empat tahun. (1 Juli 2018 - 30 Juni 2022). Selain itu, terdapat bonus yang siap dikucurkan sebagai hadiah terciptanya kesepakatan.

"Juventus mengumumkan bahwa kontrak kerja dengan Emre Can telah ditandatangani," tulis pernyataan dalam situs resmi klub.



"Sebagai tanda kesepakatan, Juventus juga memberikan biaya tambahan sebesar 16 juta euro (sekitar Rp261 miliar) yang akan dibayarkan pada dua tahun ke depan," lanjut pernyataan tersebut.



Juventus memboyong Can dari Liverpool dengan status bebas transfer. Beredar kabar, gajinya di Bianconeri bisa mencapai 100 ribu poundsterling (sekitar Rp1,8 miliar).



Selama empat tahun berseragam Liverpool, Can sudah dimainkan sebanyak 167 kali yang salah satunya adalah final Liga Champions 2017--2018. Dalam kurun waktu tersebut, Can mampu mengoleksi 14 gol dengan menyumbang 12 assist.









(KAU)