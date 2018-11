Sancho Tegaskan Setia di Dortmund

Dortmund: Penyerang muda Inggris, Jadon Sancho, menegaskan tetap setia di klubnya saat ini, Borussia Dortmund, meski diminati banyak klub top Eropa. Tidak kurang dari PSG, Arsenal, hingga Manchester United kepincut dengan pemain 18 tahun tersebut.



Meski banyak rumor berseliweran seputar masa depannya, mantan pemain Manchester City itu mengaku tidak ambil pusing. Ia merasa memiliki utang kepada Dortmund yang memberinya kepercayaan dan ingin menghormati kontraknya yang berjalan hingga 2022.

"Saya tidak ingin membuang-buang waktu dengan memikirkan kepindahan. Saya berutang banyak kepada Dortmund dan saya senang dengan berada di sini. Saya tidak meneken kontrak jangka panjan jika tidak ingin menghormatinya," kata Sancho kepada media Jerman, Bild.



Sancho sendiri didatangkan Die Borussen dari The Citizens pada 2017 lalu dengan harga 8 juta euro atau sekitar Rp 133 miliar. Kesempatan bermain yang lebih banyak diyakini menjadi alasan Sancho keluar dari Etihad Stadium.



Sancho sendiri tampil memukau pada musim 2018--2019. Sejauh ini ia telah tampil dalam 16 laga di seluruh kompetisi dengan catatan lima gol dan delapan assist. Penampilan hebat Sancho juga membuatnya mendapat panggilan dari timnas senior Inggris dan menjalani debutnya bersama The Three Lions pada 12 Oktober 2018 ketika menghadapi Kroasia dalam kompetisi UEFA Nations League.



