Griezmann Puji Kualitas Bundesliga

Madrid: Penyerang Atletico Madrid Antoine Griezmann memuji kualitas sepak bola di Bundesliga. Ia menilai tim-tim di kompetisi terbaik Jerman tersebut memiliki permainan yang atraktif dan tidak kalah dari tim-tim di La Liga Spanyol.



Penampilan Borussia Dortmund saat menghadapi Atletico pada matchday ketiga penyisihan Grup A Liga Champions 2018--2019, Kamis 25 Oktober, menjadi alasannya. Saat itu, Die Borussen mampu menundukkan Atletico dengan skor telak 4-0.

"Ini liga yang memiliki gaya permainan menyerang. Saya pikir Dortmund mencerminkan liga dengan cukup baik," ujar Griezmann.



"Saya akan menempatkan tim Spanyol di tempat pertama. Di babak 16-besar dan perempat final, tim Spanyol akan mendominasi, diikuti tim Bundesliga atau Liga Primer," tambahnya.



"Liga Primer Inggris memang lebih populer dan paling banyak dilihat di dunia dan Bundesliga hanya dalam bayang-bayang. Sedikit yang membicarakan Bundesliga, tetapi jika melihat dari bakat dan tim, perbedaannya tidak banyak," tutur Griezmann.



Ketika ditanyakan apakah tertarik bermain di Bundesliga, Griezmann tidak bisa menjawab dengan pasti.



"Bisa jadi saya ke sana. Tetapi, saya merasa sangat nyaman di sini dengan Atletico. Kami memiliki proyek yang indah di sini. Saya ingin membantu klub berkembang dan kami ingin membuat sejarah," kata Griezmann.



Atletico akan kembali berjumpa dengan Dortmund di Liga Champions. Mereka akan bertarung pada matchday keempat, Kamis 25 Oktober. (Four Four Two)





