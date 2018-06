Timnas Inggris Bermukim di Pedesaan Selama Piala Dunia

St Petersburg: Timnas Inggris memilih bermukim di pedesaan pada ajang Piala Dunia 2018 Rusia. The Three Lions memilih Repino, wilayah pedesaan di tepi pantai utara Saint Petersburg sebagai basecamp mereka selama gelaran Piala Dunia.



Bukan tanpa alasan Timnas Inggris memilih Repino. Nuansa pedesaan yang asri dan tenang menjadi alasan utama pelatih Gareth Southgate mengajak anak asuhnya menetap di sana selama Piala Dunia.

Repino memang menawarkan suasana pedesaan yang indah dan jauh dari keramaian. Kota ini pun sarat dengan perjalanan sejarah negara Beruang Merah sejak era 1917 silam di masa Revolusi Bolshevik (revolusi komunis era Vladimir Lenin).



Timnas Inggris pun memilih hotel yang tidak terlalu mewah. Menurut Sky Sports, ForRestMix Club Hotel yang berjarak sekitar 45 menit dari pusat kota Saint Petersburg dipilih para penggawa Timnas Inggris.

(Salah satu sudut hotel tempat Timnas Inggris bermukim selama Piala Dunia 2018. Google/Sky Sports)

Hotel tersebut tepat berada di tepian bibir pantai yang mengarah ke teluk Finlandia. Hotel yang dikelilingi pohon pinus itu pun memiliki fasilitas cukup komplit mulai dari mulai dari pusat kebugaran, spa, kolam renang, hingga salon.Jika mengacu ke situs perjalanan yang banyak tersebar secara daring, harga per malam kamar utama yang disewa Timnas Inggris pun tak terlalu mahal. Untuk satu malam menginap di kamar utama, hotel bintang lima tersebut menawarkan kisaran harga 100 hingga 200 euro (Rp1,6 - Rp3,2 juta).Berbanding jauh saat Timnas Inggris mengikuti Piala Eropa 2016 lalu di Prancis. Di mana, mereka harus membayar 500 euro (Rp8,1 juta) untuk satu malam menginap di hotel Auberge du Jeu de Paume di wilayah Chantilly, sebelah utara Paris."Sangat penting untuk berada di suatu tempat di mana para pemain dapat menutup pintu mereka dan bersantai," ujar Southgate kepada Sky Sports.Suasana Repino memang terbilang sangat pas untuk memulihkan kondisi fisik para pemain usai bertanding. Wilayah dengan populasi hanya sekitar 2.478 orang itu tentu akan memberikan suasana ketenangan dibanding kota lain di Rusia.Namun, pasukan The Three Lions pun tampaknya tak usah khawatir susah mendapatkan keperluan seperti makanan. Pasalnya, di Repino banyak terdapat restoran 24 jam di sepanjang garis pantai dengan pemandangan Finlandia dari kejauhan.Sementara, untuk menjalani latihan, Timnas Inggris akan fasilitas milik klub Spartak Zelenogorsk. Lapangan untuk latihan itu berjarak sekitar dua mil dari hotel tempat mereka tinggal.Timnas Inggris sendiri baru akan melakoni partai perdana di Piala Dunia 2018 pada 19 Juni nanti kontra Tunisia. Inggris dan Tunisia tergabung di Grup G bersama Belgia dan Panama.(REN)