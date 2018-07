Rapor Pemain Kolombia versus Inggris

Moskow: Timnas Inggris berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia 2018. The Three Lions mengalahkan Kolombia via adu penalti pada babak 16 besar dini hari tadi.



Berdasarkan catatan Who Scored, Inggris tampil mendominasi dengan penguasaan bola sebanyak 52%. Skuat racikan Gareth Southgate juga memiliki 16 percobaan ke gawang Kolombia. Kendati demikian, Inggris hanya memasukan satu gol pada babak kedua lewat sepakan penalti Harry Kane.

Sedangkan Kolombia, mereka mampu mengimbangi agresivitas Inggris. Terbukti, mereka bisa menyamakan kedudukan pada akhir pertandingan lewat tandukan bek Yerry Mina.



Pertandingan akhirnya dilanjutkan babak tambahan waktu. Namun, sampai tambahan waktu usai, tidak ada gol tambahan tercipta. Skor 1-1 tetap bertahan.



Berlanjut pada babak adu penalti, Inggris mampu menunjukkan mental baja. Mereka berhasil menang dengan skor 4-3.



Inggis berhasil menciptakan gol lewat sepakan Kane, Marcus Rashford, Kieran Trippier, dan Eric Dier. Hanya Jordan Henderson yang gagal mengeksekusi penalti.



Di kubu Kolombia, Radamel Falcao, Juan Cuadrado, dan Luis Muriel menjalankan tugasnya dengan sempurna. Namun, sepakan Mateus Uribe dan Carlos Bacca gagal mengoyak gawang Jordan Pickford.

Ospina 5,9Sanchez 7,1Barrios 7,1Mina 8,3Moijca 6,6Uribe 6,0Cuadrad0 8,1Zapata 6,0Muriel 6,8Falcao 6,6Bacca 6,1Lerma 6,1Sanchez 5,9Arias 6,4Pickford 6,6Dier 6,4Stones 7,4Maguire 7,6Henderson 6,0Trippier 8,7Rashford 6,4Lingard 6,0Rose 6,1Vardy 6,0Kane 8,6Young 6,9Alli 6,5Walker 6,5(ASM)