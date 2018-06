Efek VAR dan Rekor Baru Piala Dunia

Jakarta: Hari penuh drama dan rekor terjadi pada laga terakhir grup A dan B Piala Dunia 2018, Senin 25 Juni kemarin. Termasuk terciptanya catatan penalti terbanyak sepanjang Piala Dunia digelar.



Dua tendangan penalti hadir pada bentrokan Arab Saudi melawan Mesir Senin 25 Juni. Penyerang Arab Saudi Farhad Al Muwallad mendapatkan penalti pada menit ke-41. Tapi, bola hasil sepakannya dimentahkan kiper Mesir Essam El Hadary.

El Hadary tampil apik pada laga bersejarah itu, selain menjadi pemain tertua di Piala Dunia dengan usia 45 tahun 161 hari, menepis sepakan Al Muwallad juga menjadikannya pemain tertua yang menggagalkan eksekusi penalti.

"What I accomplished in this tournament was the result of years of hard work, dedicated training and suffering that only a few know about."



