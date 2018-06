Bintang Laga: Luis Suarez Bayar Keraguan

Rostov-on-Don: Uruguay layak berterima kasih kepada Luis Suarez. Dikritik karena performa melempemnya di laga perdana, ia sukses membayar keraguan publik dengan gol penentu kemenangan ke gawang Arab Saudi.



Satu golnya cukup untuk membawa negaranya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2018. Kini, anak asuh Oscar Tabarez tinggal menentukan siapa juara grup kala bersua tuan rumah Rusia di laga pamungkas.

Jelang pertandingan kontra Arab Saudi, banyak publik Uruguay cemas apakah Suarez bakal kembali mandul seperti di laga sebelumnya menghadapi Mesir. Striker Barcelona itu dikritik karena terlalu sering 'drama' di atas lapangan.



"Suarez masih melempem. Kami ingin dia segera unjuk gigi di laga nanti (melawan Arab Saudi)," kata Fabian Vuissa, pendukung timnas Uruguay di Rostov dikutip dari First Post.



"Kami semua cemas karena dia adalah pemain kunci bersama Cavani. Doa terbaik kami buat mereka berdua agar bisa menampilkan performa impresif," sambung Juan Martin Di Pascua.



Seakan ingin membungkam keraguan publik, Suarez membuktikan kelasnya pada laga kontra Arab Saudi. Ia mampu melesakkan gol melalui tendangan voli menit 23, gol satu-satunya yang membawa Uruguay selangkah lebih dekat dengan trofi Piala Dunia.



Buat Suarez, laga kontra Arab Saudi juga berarti banyak. Ia genap melangsungkan pertandingan ke-100 bersama Uruguay. Eks Liverpool itu pun masuk jajaran enam pemain Uruguay yang mampu menciptakan landmark istimewa tersebut.



Tak cukup sampai di situ, satu golnya juga menjadikan dirinya sebagai pemain Uruguay yang mampu mencetak gol di tiga hajatan Piala Dunia berbeda. Ia berhasil membuat gol di Piala Dunia 2010, 2014, dan 2018.



Pada pertandingan menghadapi Arab Saudi, Uruguay total memiliki 13 shots dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang. Suarez mendominasi statistik tersebut dengan lima tembakan, disusul duetnya di lini depan, Edinson Cavani (4 shots, 1 on goal).



Soal akurasi umpan, statistik Suarez memang buruk, yakni hanya 69,6 persen. Akan tetapi, ada dua key passes yang ia hasilkan, terbaik dari seluruh pemain Uruguay pada laga tersebut setelah Carlos Sanchez (3).



Suarez telah membuka keran golnya di Piala Dunia 2018. Masih ada satu pertandingan di partai pamungkas Grup A, dan konsistensi menjadi harga mati buat Suarez untuk menjaga kepercayaan suporter Uruguay.



