Fakta Menarik Usai Inggris Bantai Panama

Nizhny Novgorod: Tim nasional Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2018 usai membantai Panama 6-1 pada laga kedua Grup G, Minggu 24 Juni malam WIB. Striker Tottenham Hotspur, Harry Kane menjadi bintang dalam pertandingan ini lewat hattrick yang dia ciptakan.



Tanda-tanda kemenangan Inggris sudah terlihat pada 45 menit babak pertama. Tak tanggung-tanggung, mereka unggul 5-0 yang membuat mereka nyaman masuk ruang ganti.

Selai Harry Kane yang menonjol dalam laga ini, bek Manchester City John Stones juga tampil baik. Dia mencetak dua gol lewat sundulan. Pertandingan ini juga diwarnai dua penalti untuk Inggris yang keduanya berhasil dieksekusi oleh Kane.



Satu gol lagi yang dicetak Inggris ke gawang Panama hasil tendangan cantik Jesse Lingard. Gelandang Manchester United itu membobol gawang Panama dari luar kotak penalti.



Meski kalah, Panama pantas berbahagia setelah mereka mencetak gol perdana di Piala Dunia dalam status mereka sebagai debutan. Felipe Baloy membuat suporter Panama bersorak setelah menerima umpan Ricardo Avila lewat tendangan bebas.



Dengan tiga gol yang dia cetak, Kane untuk sementara menjadi top skorer Piala Dunia 2018 melawati raihan Cristiano Ronaldo dan Romelu Lukaku yang masing-masing mencetak empat gol.



Selain itu, Kane juga masuk daftar striker top Inggris dengan menyamai beberapa rekor Geoff Hurst dan Gary Lineker.



Mari kita simak beberapa daftar fakta menarik usai Inggris menang atas Panama:



- Dengan masuknya Ruben Loftus-Cheek dalam starting XI melawan Panama, Gareth Southgate sudah memakai 20 susunan starter berbeda.



- Inggris mencetak tiga gol dari skema sepak pojok di Piala Dunia 2018. Jumlah ini sama dalam 34 laga The Three Lions sebelumnya.



- John Stones adalah pemain Manchester City kedua yang mencetak gol untuk Inggris di Piala Dunia. Yang pertama adalah Trevor Francis pada 1982.



- Harry Kane pemain Inggris ketiga yang mencetak lebih dari tiga gol di babak penyisihan grup Piala Dunia, setelah Roger Hunt pada 1966 dan Gary Lineker pada 1986.



- Penalti Harry Kane adalah yang pertama yang berhasil dikonversi oleh pemain Inggris di Piala Dunia sejak 2002. Sebelumnya, David Beckham mencetak gol dari titik penalti melawan Argentina.



- Inggris telah mencetak empat gol (atau lebih) dalam satu pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak final Piala Dunia 1966 melawan Jerman.



- Ini kelima kalinya dalam sejarah Piala Dunia bahwa tim telah mencetak lima gol pada babak pertama. Jerman adalah tim terakhir yang berhasil mencetak lima gol pada babak pertama saat melawan Brasil di semifinal Piala Dunia 2014.



- Harry Kane adalah pemain pertama yang mencetak dua gol dalam dua penampilan pertama Piala Dunia sejak Grzegorz Lato dari Polandia pada 1974, yang kemudian memenangkan Golden Boot di turnamen itu.



- Harry Kane pemain Inggris ketiga yang mampu mencetak hattrick dalam pertandingan Piala Dunia, setelah Geoff Hurst di final 1966, dan Gary Lineker vs Polandia pada 1986.



- Harry Kane adalah pencetak gol terbanyak saat ini di Piala Dunia 2018 dengan lima gol. Hebatnya, lima golnya dicetak lewat lima shoot on goal.



- Harry Kane menyamai raihan gol milik Lionel Messi di Piala Dunia. Keduanya sama-sama mencetak lima gol. Bedanya, La Pulga mencetak lima gol dari empat edisi Piala Dunia (1444 menit), sementara Kane dalam dua laga (152 menit).



- Hanya pada 1966 (11 gol), Inggris mencetak lebih banyak gol dalam satu turnamen Piala Dunia daripada tahun ini (8). Raihan delapan gol tahun ini sama dengan Piala Dunia 1954 dan 1990.









(KRS)