Jadi Pahlawan Adu Penalti, Pickford Bungkam Kritik

Jelang Kolombia vs Inggris

Jelang Kolombia vs Inggris

Jelang Kolombia vs Inggris

Jelang Kolombia vs Inggris

Jelang Swedia vs Inggris

Kolombia vs Inggris

Kolombia vs Inggris

Kolombia vs Inggris

timnas inggris Rabu, 04 Jul 2018 10:52 Rabu, 04 Jul 2018 10:52

Timnas Inggris berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia 2018. The Three Lions mengalahkan Kolombia via adu penalti pada babak …