Menengok Perjalanan Prancis hingga ke Final Piala Dunia 2018

Jakarta: Timnas sepak bola Prancis lolos ke final Piala Dunia 2018 usai menyudahi perlawanan Belgia dini hari tadi. Gol semata wayang Samuel Umtiti mengantarkan Les Bleus ke partai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya.



Secara statistik penguasaan bola, Prancis masih tertinggal dari Belgia. Terlebih, setelah Prancis menciptakan gol terlebih dahulu, para penggawa Belgia terus menekan pertahanan Prancis.

Meski begitu, dari sembilan usaha melakukan tembakan ke arah gawang, tidak ada satu gol yang berhasil menggetarkan gawang kiper Prancis Hugo Lloris.



Persaingan secara individu juga terlihat pada laga yang dihelat di Saint Petersburg. Di kubu Prancis terdapat Kylian Mbappe dan di Belgia ada Eden Hazard yang tak lelah terus berusaha menciptakan peluang.



Mbappe tercatat melakukan 79 persen umpan sukses. Sedangkan Hazard, dia menorehkan 96 persen umpan sukses.

Kemenangan ini sekaligus membuat Prancis menjadi tim tak terkalahkan sepanjang di Piala Dunia kali ini. Berikut ini perjalanan Prancis hingga melaju ke final:16/6/2018: Prancis 2 vs 1 Australia21/6/2018: Prancis 1 vs 0 Peru26/6/2018: Denmark 0 vs 0 Prancis30/6/2018: Prancis 4 vs 3 Argentina6/7/2018: Uruguay 0 vs 2 Prancis11/7/2018: Prancis 1 vs 0 Belgia(ASM)