Mengenang Pertemuan Inggris dan Tunisia di Piala Dunia 1998

Jakarta: Inggris dan Tunisia akan saling berhadapan pada penyisihan Grup H Piala Dunia 2018, Selasa 19 Juni dini hari WIB. Ternyata, ini bukan pertama kalinya kedua tim bertemu di Piala Dunia.



Kedua tim pernah bertemu di Piala Dunia 1998 yang digelar di Prancis, juga di fase grup. Untuk pertemuan nanti malam, ini akan menjadi pertemuan ketiga bagi kedua tim.

Pertemuan pertama kedua tim terjadi pada 2 Juni 1990 dalam tajuk uji coba. Stadion Olympique d'El Menzah di Tunisia menjadi tempat mentas kedua tim.



Kala itu Inggris masih diperkuat nama-nama beken, seperti Peter Shilton, Paul Gascoine, John Barnes, dan Gary Lineker. Mereka juga dilatih manajer legendaris, Sir Bobby Robson. Sementara itu, Tunisia diperkuat Tarak Dhiab dan Khaled Ben Yahia sebagai pemain kunci.



Pertandingan yang disaksikan 25 ribu penonton itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Tunisia berhasil unggul terlebih dahulu lewat Abdelhamed Hergal. Akan tetapi, Inggris menyamakan kedudukan pada menit ke-44 lewat Seteve Bull.



Kembali ke Piala Dunia 1998. Pertandingan saat itu adalah laga perdana bagi kedua tim di fase grup, mirip seperti tahun ini. Bermain di Stade Velodrome, Marseille, The Three Lions sempat kesulitan membongkar pertahanan Tunisia yang lebih banyak menunggu.



Namun, Inggris akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-42. Tandukan Alan Shearer yang menerima umpan tendangan bebas meluncur mulus ke gawang Tunisia yang dijaga Chokri El Ouaer. Keunggulan 1-0 bertahan sampai babak pertama usai.



Pada babak kedua, jalannya pertandingan tidak berubah dengan Inggris masih menguasai bola. Sedangkan, Tunisia hanya mengandalkan serangan balik untuk meladeni tim yang diasuh Glenn Hoddle itu.



Inggris kemudian memastikan kemenangan 2-0 pada menit ke-89. Paul Scholes mencetak gol cantik dari luar kotak penalti. Tendangan melengkungnya gagal diantisipasi kiper Tunisia. Skor 2-0 bertahan sampai akhir laga.



Kemenangan atas Tunisia menjadi kemenangan penting bagi Inggris karena mereka akhirnya bisa lolos grup. Meski mereka mentok di babak 16 besar karena kalah adu penalti dari Argentina.



Inggris vs Tunisia di Piala Dunia 1998:



Wasit: Masayoshi Okada (Jepang)

Asisten wasit: Jeom Young Hyun (Korea Selatan), Dramane Dante (Mali)

Wasit cadangan: Kim Milton Nielsen (Denmark)



Pencetak gol: Alan Shearer (42'), Paul Scholes (89')



Inggris: David Seaman, Sol Campbell, Gareth Southgate, Tony Adams, Darren Anderton, Graeme Le Saux, Paul Ince, David Batty, Paul Scholes, Teddy Sheringham (Michael Owen 85'), Alan Shearer.



Tunisia: Chokri El Ouaer, Hatem Trabelsi (Tarek Thabet 79'), Sami Trabelsi, Mounir Boukadida, Jose Clayton, Khaled Badra, Kais Ghodhbane, Sirajeddine Chihi, Skander Souayah (Zoubeir Baya 46'), Adel Sellimi, Mehdi Ben Slimane (Imed Ben Younes 65').



Cuplikan gol Inggris vs Tunisia di Piala Dunia 1998:











(KRS)