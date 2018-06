Jerman Tersingkir, Oezil Frustrasi

Berlin: Gelandang timnas Jerman, Mesut Oezil, tak mampu menahan kekecewaannya usai tersingkir lebih cepat dari Piala Dunia 2018. Playmaker Arsenal itu merasa butuh waktu lama untuk melupakan hasil buruk tersebut.



Jerman tersingkir lebih cepat dari dugaan para pecinta sepak bola. Datang ke Rusia dengan menyandang gelar juara bertahan, skuat asuhan Joachim Loew malah berakhir sebagai juru kunci pada penyisihan Grup F.

Der Panzer memang kalah 0-1 dari Meksiko pada laga pertama. Namun, mereka masih mampu memberikan harapan lolos ke babak 16 besar dengan membungkam Swedia 2-1 di laga kedua.

Having to leave the World Cup already after the group stage hurts so much. We just weren't good enough. I'll need some time to get over it. #SayNoToRacism #Worldcup #Russia2018 #M1Ö pic.twitter.com/mFOOhYQZen