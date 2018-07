Jelang Hadapi Belgia, Brasil Dapat Kabar Baik Soal Costa

Kazan: Timnas Brasil mendapat tambahan amunisi jelang melawan Belgia di babak perempat final Piala Dunia, Jumat 7 Juli. Douglas Costa sudah dinyatakan pulih dan sudah mengikuti program latihan bersama skuat Samba.



Costa menderita cedera paha kanan saat Brasil menang 2-0 atas Kosta Rika pada babak penyisihan Grup E. Pemain Juventus itu juga sudah absen saat Brasil kontra Serbia di pertandingan terakhir penyisihan grup.

Pemain berusia 27 tahun itu juga tidak terlihat dalam skuat Brasil menang 2-0 melawan Meksiko di babak 16 besar.



Kini, Costa dinyatakan telah pulih dari cederanya dan telah berlatih bersama skuat Brasil. Kabar kembalinya Costa juga langsung disampaikan pihak timnas Brasil melalui akun twitter resmi milik mereka.



"Kabar baik untuk timnas Brasil, Douglas Costa telah pulih dari cedera dan telah berlatih bersama para pemain lain. Selamat datang kembali," tulis akun Twitter Brasil.



No campo, atividade com bola e essa excelente notícia! Douglas Costa liberado e treinando com o restante do elenco. Bem-vindo de volta! #GigantesPorNatureza



