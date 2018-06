Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Piala Dunia Hari Ini

Jakarta: Tim-tim dari grup C dan D akan memainkan pertandingan kedua mereka di Piala Dunia hari ini. Di mana ada dua tim besar yang mengincar tiket fase 16-besar Piala Dunia 2018.



Di grup C, Prancis dan Denmark yang sama-sama memulai Piala Dunia dengan kemenangan, kini tengah mengincar tiket fase knock out. Peluang cukup terbuka, mengingat lawan-lawan yang mereka hadapi malam ini.

Prancis yang menang 2-1 atas Australia pada laga pertama, akan melawan Peru, yang sebelumnya ditaklukan Denmark 0-1.

Sementara Denmark berupaya besar melanjutkan tren positif mereka ketika menjamu Australia. Mengingat Socceroos juga baru menelan kekalahan atas Prancis pada laga pembuka.Satu laga menarik dan tak boleh terlewati adalah pertandingan antara Argentina menghadapi Kroasia di grup D. Argentina yang diimbangi Islandia 1-1 pada laga pertama, berupaya mengincar kemenangan perdana di Piala Dunia 2018.Namun, target tersebut diprediksi bakal dijalani Lionel Messi dan kawan-kawan dengan berat, mengingat Kroasia punya kepercayaan diri tinggi.Tim asuhan Zlatko Dalic saat ini tengah memimpin grup D berkat kemenangan atas Nigeria 2-0 pada laga pembuka. Tentu, Luka Modric dan kolega berharap tren positif itu bisa berlanjut saat menghadapi Argentina yang belum nyetel di Piala Dunia.19 : 00 WIB: Denmark vs Australia22 : 00 WIB: Prancis vs Peru01 : 00 WIB: Argentina vs Kroasia(KRS)