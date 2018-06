Walker Rela Berganti Peran demi Timnas Inggris

Repino: Kyle Walker mengaku lebih memilih bermain dan berperan di posisi idealnya, yakni bek kanan bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2018. Akan tetapi, atas nama profesionalitas dan kesuksesan negaranya, ia siap bertukar fungsi.



Musim 2017--2018, manajer Manchester City, Pep Guardiola menempatkannya di posisi bek tengah dalam formasi tiga bek sejajar yang diterapkan. Padahal, Walker terbiasa bermain di posisi full-back kanan.

Perubahan posisi dan peran semacam itu sudah jamak terjadi belakangan ini dan bukan hanya Walker saja yang merasakan. Ashley Young, Fabien Delph, Cesar Azpilicueta bahkan Gareth Bale pun mau tak mau harus beradaptasi sesuai kebutuhan tim dan permintaan manajer.



Klik: Kylian Mbappe Cedera saat Latihan Timnas Prancis



Beruntung buat Walker, manajer timnas Inggris, Gareth Southgate memilih formasi tiga bek sejajar yang sedang trending sepanjang tahun ini. Buat eks bek Tottenham Hotspur tersebut, keputusan itu memiliki nilai plus dan minus.



"Permainan saya berkembang banyak di bawah arahannya (Guardiola). Bermain di posisi tersebut (bek tengah-kanan) sudah saya jajal. Apakah dua tahun lalu saya pernah berpikir untuk melakukannya? Tidak mungkin," ujar Walker mengomentari perannya di skuat The Three Lions sembari bersyukur kepada Guardiola.



"Saya cukup nyaman karena sudah biasa saya lakukan bersama Manchester City. Apakah itu posisi pilihan saya? Tentu saja tidak. Saya ingin bermain di posisi ideal saya, yakni bek kanan. Saya bekerja keras sepanjang usia saya di posisi tersebut demi satu tempat di Piala Dunia. Giliran berhasil masuk skuat Piala Dunia, saya malah berganti posisi," sambungnya.



Meski begitu, bek berusia 28 tahun itu tak mau mengeluh. Sebagai seorang profesional, ia mengaku akan memberikan yang terbaik demi timnas karena baginya yang terpenting adalah kebutuhan tim.



"Saya tipe pemain yang bekerja secara tim. Saya akan lakukan apa pun demi tim. Jika menurut Gareth (Southgate) saya bisa membantu tim, maka saya harus total," pungkasnya.



Walker kemungkinan besar akan ditemani Gary Cahill dan Phil Jones di posisi bek tengah. Chris Smalling dan Garry Maguire juga berpeluang menjadi pemain inti di barisan belakang.



Video: Selebrasi Gol Bersejarah di Momen Piala Dunia







(FIR)