Libas Islandia, Kroasia Lolos 16 Besar sebagai Juara Grup

Rostov: Perjudian Kroasia yang mengistirahatkan sembilan pemainnya di laga kontra Islandia nyaris berujung pahit. Gol Ivan Perisic di menit akhir laga memastikan Luka Modric cs keluar sebagai juara Grup D.



Pelatih Zlatko Dalic hanya meninggalkan Luka Modric dan Ivan Perisic saja sebagai pemain kunci. Sisanya, pemain-pemain yang biasa duduk di bangku cadangan diberikan kesempatan bermain.

Kondisi ini tentu dimanfaatkan betul oleh Islandia yang membutuhkan kemenangan untuk lolos dari fase grup. Tim berjuluk Our Boys itu memainkan starting line up terbaiknya, kecuali Rurik Gislason yang kali ini harus mengalah kepada Johann Gudmundsson.



Babak pertama, debutan Piala Dunia itu melepaskan lima tembakan, tiga di antaranya on target. Sayang, tidak ada satu pun yang berbuah gol.



Kroasia lebih mendominasi penguasaan bola meski tampil minus sembilan pilar utamanya. Di sisi lain, efektivitas serangan mereka kalah dari Islandia.



Gol yang dinanti publik Rostov Arena baru hadir di babak kedua, tepatnya menit 53. Bermula dari manuver Modric ke kanan pertahanan Islandia, gelandang Real Madrid itu mengirim bola ke tengah. Milan Badelj yang sudah menunggu tanpa ampun melepaskan tembakan keras yang tak mampu ditahan Hannes Halldorsson.



Upaya keras Islandia menyamakan kedudukan terjadi menit 79 melalui titik putih. Sebelumnya, Dejan Lovren melakukan handsball di kotak terlarang, dan Gylfi Sigurdsson yang menjadi algojo melakukan tugasnya dengan baik.



Saat laga tampaknya bakal berakhir dengan skor 1-1, Perisic datang memberikan perubahan. Seakan tak mau lolos fase grup dengan coretan minor, Kroasia memastikan kemenanan ketiga beruntun lewat gol cantik gelandang Inter Milan tersebut.



Skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia bertahan hingga akhir laga. Mereka lolos sebagai juara grup, ditemani Argentina yang di pertandingan lain menang 2-1 atas Nigeria.



Islandia (4-2-3-1): Hannes Thor Halldorsson (GK); Birkir Mar Saevarsson, Sverrir Ingi Ingason, Ragnar Sigurdsson, Hordur Bjorgvin Magnusson; Emil Hallfredsson, Aron Gunnarsson (C); Johann Berg Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason; Alfred Finnbogason.



Kroasia (4-2-3-1): Lovre Kalinic (GK); Tin Jedvaj, Vedran Corluka, Duje Caleta-Car, Josip Pivaric; Luka Modric (C), Milan Badelj; Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Marko Pjaca; Andrej Kramaric.



