Prediksi Belgia vs Inggris: Bukan Sekadar Memburu Gelar Pelipur Lara

Saint-Petersburg: Tak ada yang mau berakhir seperti ini, menutup Piala Dunia 2018 dengan hanya memperebutkan posisi ketiga. Apalagi penampilan positif sepanjang turnamen ditunjukkan dua tim pesakitan ini.



Belgia dan Inggris kini sama-sama harus bernasib sebagai tim pesakitan, setelah mengalami kekalahan pada semifinal lalu. Belgia dikalahkan Prancis, sedangkan Inggris ditekuk Kroasia.

Kini keduanya akan menatap laga perebutan tempat ketiga. Pertarungan ini bukan sekadar gelar pelipur lara. Melainkan ada hal yang harus diselesaikan.



Khususnya Inggris. Mereka ingin membalas kekalahan yang dialami ketika berjumpa Belgia pada fase grup G Juni lalu. Ketika itu, The Three Lions harus mengakhiri fase grup dengan menjadi runner up setelah takluk 0-1 melalui gol tunggal Adnan Januzaj.



Selain itu, laga ini dijamin akan masih berjalan menarik, mengingat pada laga ini mempertemukan dua striker tertajam pada Piala Dunia 2018. Mereka adalah Harry Kane dari Inggris dengan 6 gol dan Romelu Lukaku dari Belgia dengan empat golnya. Keduanya merupakan kandidat kuat peraih Golde Boot.



Bukan Momen yang Pertama

Baik Belgia maupun Inggris bukan pertama kalinya mendapatkan momen perebutan tempat ketiga. Belgia sebelumnya pernah mengalami hal yang sama pada Piala Dunia 1986. Sayang ketika itu mereka takluk 2-4 dari Prancis melalui perpanjangan waktu.



Pun demikian yang dialami Inggris. Pada Piala Dunia 1990 mereka juga nyaris memenangi laga perebutan tempat ketiga, andai tak dikalahkan Italia 1-2.



Sejatinya, kedua tim akan memainkan perebutan tempat ketiga untuk ketiga kalinya. Tapi pada Piala Dunia 1930 dan Piala Dunia 1950, perebutan tempat ketiga tak dimainkan.



Sejarah Masih Milik Inggris

Pertemuan kedua tim sudah berlangsung 22 kali. Tapi Inggris mendominasi dengan 15 kemenangan. Sebaliknya Belgia baru dua kali menekuk The Three Lions dalam 22 pertemuan tersebut.



Selain kemenangan yang masih hangat di kepala, yaitu pada fase grup G, Belgia juga pernah mengalahkan Inggris pada laga persahabatan. Ketika itu Belgia menang 3-2 pada pertandingan yang berlangsung di Brussels 9 Mei 1936 silam.



Komposisi Pemain

Sayangnya pada laga ini, pelatih Inggris Gareth Southgate terancam tak menurunkan winger andalannya, Kieran Trippier yang mengalami cedera. Posisinya mungkin akan dialihkan ke Alexander-Arnold untuk menempati sayap kanan.



Danny Rose juga kemungkinan akan diturunkan sejak awal. Rencananya ia akan mengisisi posisi Ashley Young di sayap kiri. Sementara trio Kyle Walker, John Stones, dan Harry Maguire kembali menjadi andalan lini belakang Inggris.



Di kubu Belgia, kekuatan penuh bakal diturunkan pelatih Roberto Martinez. Termasuk tridente lini serang mereka Kevin De Bruyne, Lukaku, dan Eden Hazard. Formasi 3-4-3 berpotensi akan diterapkan pelatih asal Spanyol tersebut pada laga ini.



Prakiraan Formasi

Belgia (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, Fellaini, Chadli; Hazard, Lukaku, Bruyne



Inggris (3-5-2): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Alexander-Arnold, Lingard, Dier, Delph, Rose; Kane, Vardy



Enam Pertemuan Terakhir

28 Juni 2018 (Piala Dunia 2018): Inggris 0-1 Belgia

2 Juni 2012 (Uji Coba): Inggris 1-0 Belgia

10 Oktober 1999 (Uji Coba): Inggris 2-1 Belgia

29 Mei 1998 (Uji Coba): Belgia 0-0 Inggris

26 Juni 1990 (Piala Dunia 1990): Inggris 1-0 Belgia

12 Juni 1980 (Uji Coba): Belgia 1-1 Inggris



Prediksi Medcom.id: Belgia 55-45 Inggris



