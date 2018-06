Sementara, Meksiko Unggul atas Jerman

Moskow: Meksiko sukses unggul sementara atas Jerman dengan skor 1-0 pada matchday perdana penyisihan Grup F Piala Dunia 2018, Minggu 17 Juni. Satu-satunya gol tersebut dicetak oleh Hirving Lozano.



Laga berlangsung sengit sejak awal babak pertama. Kedua tim saling balas menciptakan peluang.

Jerman menciptakan peluang pada menit ketujuh lewat Mats Hummels. Namun, upayanya masih belum mampu menaklukkan kiper Meksiko Guillermo Ochoa.



Meksiko langsung merespons. Tepat pada menit kesepuluh, mereka mengancam gawang Jerman lewat Hector Herrera.



Kebuntuan akhirnya terpecah pada menit ke-35. Ketika itu, Meksiko sukses membobol gawang Jerman. Gol tersebut dicetak Lozano yang memanfaatkan umpan dari Javier Hernandez.



Jerman mencoba bangkit. Mereka langsung menyerbu pertahanan Meksiko. Pada menit ke-38, mereka mendapat peluang dari Toni Kroos. Namun, tembakannya hanya mengenai mistar gawang.



Hingga turun minum, kedua tim tidak lagi mencetak gol. Skor 1-0 untuk keunggulan Meksiko.





Susunan pemain:



Jerman: Neuer; Kimmich, Hummels, Boateng, Plattenhardt; Khedira, Kroos; Mueller, Oezil, Draxler; Werner.



Meksiko: Ochoa; Salcedo, Ayala, Moreno, Layun; Herrera, Guardado; Lozano, Gallardo, Vela; Hernandez.





