Prediksi Jepang vs Senegal: Demi Amankan Tiket 16 Besar

Jakarta: Dua tim yang melakukan start mulus di grup H akan bentrok di Ekaterinburg Arena, Minggu 24 Juni. Ya, Senegal dan Jepang bakal tampil habis-habisan guna mengincar kemenangan kedua, yang berarti memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2018.



Senegal yang merupakan wakil Afrika mampu tampil mengejutkan dengan mengalahkan Polandia 2-1 pada laga perdana grup H. Senada dengan Senegal, Jepang mampu membuat kecele salah satu raksasa Amerika Latin, Kolombia juga dengan skor identik, 2-1.

Demi bisa menjadi tim pertama yang mewakili grup H ke fase selanjutnya, baik Senegal maupun Jepang harus mencari cara jitu mematikan kekuatan lawan.

Seperti halnya yang harus dilakukan pelatih Senegal Aliou Cisse. Ia harus bisa mematikan pergerakan tiga bintang Nippon dari tiga sektor. Mereka adalah gelandang veteran Shinji Kagawa, striker Shinji Okazaki, dan tembok bertahan Yuyo Osako.Jika mampu mematikan ketiga pemain tersebut, bukan tak mungkin Senegal akan berada di jalur mengulangi kesuksesan mereka yang sempat melenggang ke perempat final Piala Dunia 2002.Senegal sendiri punya senjata pada turnamen ini. Di sektor belakang, mereka punya trio bek Kalidou Kuolibally, Yousouf Sabalu, dan Mousa Wague. Kekompakan mereka menjaga pertahanan secara efektif mampu mematikan pergerakan striker Polandia Robert Lewandowski pada matchday pertama lalu.Di lini depan, peran Sadio Mane dan Mbaye Niang bisa menjadi ancaman lini bertahan Jepang. Meski hingga saat ini, tembok bertahan Jepang masih sulit dijebol melalui permainan terbuka.Penampilan Jepang memang mengejutkan. Meski Kolombia bermain dengan 10 pemain sejak menit-menit awal, hasil itu seakan mampu menutupi kelemahan internal negeri Matahari Terbit itu.Seperti diketahui, jelang perhelatan Piala Dunia 2018 digelar, Jepang sempat memecat Vahid Halilhodzic pada Mei lalu secara kontroversial. Kini penunjukan Ashiro Nikino dianggap tepat jika melihat hasil perdana Samurai Biru di Piala Dunia kali ini.Pelatih Jepang Nishino mungkin akan memilih starting line up yang sama ketika mereka mengalahkan Kolombia. Artinya, Keisuke Honda bakal tetap di bangku cadangan.Sementara itu bek Gen Shoji yang secara mengejutkan dipilih berduet dengan Maya Yoshida bakal kembali masuk starter skuat Jepang.Seperti halnya Jepang, tim berjuluk Lions of Teranga akan kembali memainkan duet Mame Diouf dan Mbaye Niang di lini depan. Mereka didukung oleh Sadio Mane yang bertugas sebagai second striker.Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki, Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui; Yuya Osako.Khadim Ndiaye; Moussa Wague, Salif Sane, Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama; Ismaila Sarr, Alfred Ndiaye, Idrissa Gane Gueye, Sadio Mane; Mame Diouf, Mbaye Niang.Jepang 45-55 Senegal(FIR)