Nanti Malam, Belgia Tidak Incar Kemenangan Lawan Inggris

Kaliningard: Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez, tidak begitu mengincar kemenangan pada laga terakhir Grup G melawan Inggris, Jumat 29 Juni dini hari nanti. Eks pelatih Everton itu lebih memilih bermain aman dengan asumsi menghindari kartu kuning.



Belgia dan Inggris sama-sama memastikan kedua kakinya di babak 16 besar. Pertemuan kedua tim nanti menjadi penentu siapa yang lolos sebagai juara Grup G.

Di klasemen saat ini, Belgia dan Inggris mengoleksi poin, jumlah gol, dan jumlah kebobolan persis sama. The Three Lions lebih unggul hanya karena perolehan kartu kuning lebih sedikit dari The Red Devils.

"Saat ini kami sudah lolos dan saya pikir itu sudah jadi prioritas yang selama ini kami kejar. Kini, kami harus melihat individu pemain kami. Kami ingin tampil bagus tapi prioritasnya bukan untuk menang," kata Martinez dikutip Sportstarlive.Tiga penggawa utama Belgia, yakni Jan Vertonghen, Thomas Meunier, dan Kevin De Bruyne sudah mengoleksi masing-masing satu kartu kuning dari dua laga sebelumnya. Martinez tidak ingin pemainnya itu tidak dapat berlaga di pertandingan selanjutnya gara-gara hanya mendapat hukuman suspensi kartu."Ada beberapa pemain yang mendapat kartu kuning. Saya pikir tidak profesional jika kami mengambil risiko yang bisa membuat pemain-pemain itu tidak dapat bermain di babak knockout," ujar Martinez."Penting bagi kami untuk melindungi mereka dan memberi setiap pemain program sebaik mungkin untuk kondisi terbaik di babak knockout," sambungnya.Belgia dipastikan tidak diperkuat striker andalannya, Romelu Lukaku. Ujung tombak Manchester United itu dikabarkan cedera pada pergelangan kaki.(KIE)