Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia 2018: Belgia vs Inggris

Saint Petersburg: Piala Dunia 2018 telah memasuki tahap akhir, di mana pada malam nanti akan dipertandingkan laga Belgia versus Inggris. Dua tim pesakitan yang coba mengakhiri pesta sepak bola sejagat dengan hadiah hiburan.



Ya, Belgia dan Inggris bakal memperebutkan posisi ketiga pada Piala Dunia 2018 di Stadion Saint Petersburg. Kedua tim merupakan jebolan grup G yang sama-sama menelan kekalahan pada semifinal lalu.

Belgia harus mengakhiri tren positif mereka di Piala Dunia ini usai dikalahkan Prancis dengan skor 1-0. Sementara Inggris tersingkir secara menyakitkan lewat bola tendangan striker Kroasia Mario Mandzukic pada perpanjangan waktu. The Three Lions takluk 1-2 oleh Vatreni.



Seperti diketahui, ini merupakan pertemuan kedua bagi Belgia dan Inggris. The Three Lions sempat kalah 0-1 oleh Belgia lewat aksi Adnan Januzaj pada fase grup.



Kini Inggris enggan memandang laga Belgia dengan setengah hati. Mereka harus bisa pulang dengan akhir yang manis, meski hanya memperebutkan posisi tiga.



Sebaliknya bagi Belgia, posisi ketiga bisa menjadi buah dari perjalanan generasi emas Eden Hazard dan kawan-kawan. Maklum, Red Devils merupakan salah satu kuda hitam pada Piala Dunia kali ini.



Jadwal Siaran Langsung

21 : 00 WIB: Belgia vs Inggris (LIVE Trans TV & Trans7)





(FIR)