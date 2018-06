Capello: Inggris Adalah Tim dengan Mental Pecundang

Roma: Fabio Capello mengecam Inggris. Dia menyebut The Three Lions selalu diisi pemain "pecundang penuh alasan" menyusul kegagalan mereka di turnamen besar.



The Three Lions hanya sekali mencapai semifinal Piala Dunia sejak memenangi turnamen tersebut pada tahun 1966, dan Capello percaya bahwa 52 tahun menunggu bisa menjadi juara akan membebani skuat saat ini.

Capello mengatakan kepada BBC: "Ini gelar tahun 1966 yang tidak pernah berakhir, hantu yang kembali, sesuatu dengan tentakel putih dan Anda tidak bisa lagi melakukan dengan cara yang seharusnya."



Capello adalah bos Inggris di Piala Dunia 2010. Ketika itu, mereka gagal mengalahkan Amerika Serikat dan Aljazair di babak grup sebelum disisihkan oleh Jerman di babak 16 besar. Pelatih berusia 71 tahun itu kemudian dikritik oleh para pemainnya karena mengawasi kamp pelatihan yang membosankan di Afrika Selatan.



"Tim-tim lain melanjutkannya dan menang. Mereka tidak memikirkan alasan ini. Mereka adalah pecundang dengan banyak alasan," kata Capello kepada Evening Standard.



"Menggunakan seragam tim nasional bisa sangat membebani pemain. Itu bukan pengorbanan, itu bukan penjara. Ini semua adalah hal yang dibuat orang-orang setelah kekalahan," lanjutnya.



Inggris hanya memenangkan dua pertandingan di babak knock out, tanpa pernah memenangi adu penalti sejak mereka mencapai semifinal di Piala Dunia Italia 1990.



Ketika statistik itu diberikan kepada Capello, dia menjelaskan bahwa beberapa pemain tidak dapat menghasilkan sepak bola terbaik mereka di tengah kompetisi Piala Dunia.



Dia menambahkan: "Tekanan Piala Dunia adalah sesuatu yang berbeda. Sayangnya sulit untuk memahami apa yang terjadi pada banyak pemain di lingkungan itu."









(ACF)