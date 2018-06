Jadwal Siaran Langsung Tiga Laga Piala Dunia

Jakarta: Turnamen Piala Dunia 2018 akan menghelat tiga pertandingan mulai malam ini hingga dini hari nanti. Kali ini, giliran Grup F dan G yang akan bertanding.



Di Grup F, Swedia akan berhadapan dengan Korea Selatan. Dari sejarah pertemuan, Swedia dan Korsel sudah tiga kali bertemu di ajang persahabatan. Terakhir, kedua negara bermain imbang pada 13 tahun yang lalu.

Berlanjut di Grup G, ada pertandingan Belgia versus negara debutan Panama. Belgia datang ke turnamen empat tahunan ini dengan kepercayaan diri tinggi.



Ya, tim polesan Roberto Martinez ini sudah menyiapkan nama-nama beken dunia. Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, dan Romelu Lukaku merupakan pemain yang menjadi andalan Belgia.

Pertandingan lain akan mempertemukan Inggris kontra Tunisia. Kedua negara pernah bertemu di ajang Piala Dunia 1998. Kala itu, Inggris menang dengan kedudukan 2-0.Berikut ini jadwal pertandingan Piala Dunia 2018:Senin 18 Juni 2018Swedia vs Korea Selatan (19:00 WIB - Live Trans TV)Belgia vs Panama (22:00 WIB - Live Trans TV)Selasa 19 Juni 2018Tunisia vs Inggris (01:00 WIB - Live Trans TV)(ASM)