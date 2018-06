Jadwal Siaran Langsung Tiga Laga Piala Dunia 2018

Jakarta: Turnamen Piala Dunia 2018 akan menggelar tiga pertandingan sejak malam hingga dini hari nanti. Kali ini, Grup H memainkan dua laga dan satu laga dari Grup A.



Pertandingan pertama akan mempertemukan Kolombia kontra Jepang. Kedua negara tercatat sudah tiga kali berjumpa. Terakhir, pada pertemuan di Piala Dunia empat tahun lalu, Kolombia menang dengan skor 4-1.

Lalu, pertandingan tak kalah menarik tersaji antara Polandia versus Senegal. Duel kian menarik lantaran masing-masing negara punya pemain andalan di lini depan.

Ya, Polandia mengandalkan Robert Lewandowski dan Senegal punya striker Liverpool, Sadio Mane. Kedua negara juga tercatat belum pernah bertemu di ajang resmi.Dini hari nanti, giliran tuan rumah Rusia yang memainkan laga kedua. Mereka akan menghadapi Mesir di St Petersburg.Kans tuan rumah untuk lolos ke babak selanjutnya terbuka andai bisa mengamankan kemenangan dari Mesir. Sebab, laga perdana Rusia mencukur Arab Saudi 5-0!Kolombia vs Jepang (19:00 WIB - Live Trans TV)Polandia vs Senegal (22:00 WIB - Live Trans TV)Rusia vs Mesir (01:00 WIB - Live Trans TV)(ASM)