Babak I: Kolombia vs Inggris Masih Tanpa Gol

Moskow: Kolombia dan Inggris sama-sama tampil menyerang di babak pertama fase 16 besar Piala Dunia 2018, Rabu 4 Juli dini hari WIB. Namun saking sengitnya laga, malah tak ada gol yang tercipta hingga turun minum.



Sembilan pemain utama langsung dimainkan Inggris demi merebut tiket perempat final. Dua di antaranya adalah Harry Kane dan Jesse Lingard yang sempat diistirahatkan saat Inggris kalah dari Belgia pada fase grup.

Kendati demikian, Kolombia tidak gentar dengan peta kekuatan utama The Three Lions. Buktinya, mereka punya peluang lebih banyak dan mampu menguasai bola sebanyak 45 persen. Selain itu, terdapat satu tembakan juga yang mengarah ke gawang.



Inggris nyaris unggul lebih dulu lewat peluang emas yang didapat Kane setelah menerima assist silang Kieran Trippier. Namun, gol gagal tercipta karena sundulan Kane masih melenceng dari gawang. Ini sangat disayangkan karena posisi Kane sangat bebas ketika menyundul bola.



Salah satu peluang emas Kolombia sempat tercipta melalui Juan Quintero pada menit ke-22. Saat itu, Kolombia nyaris unggul apabila tendangan Quintero gagal dihalau para bek Inggris. Setelah mendapat peluang ini, Kolombia tampil makin percaya diri namun tetap kesulitan menembus pertahanan Inggris.



Inggris masih mendominasi alur serangan pada sisa waktu babak pertama. Namun, bek Kolombia tetap tampil disiplin sambil sesekali melancarkan serangan balik. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum.



Berikut susunan pemain Kolombia vs Inggris



Colombia: Ospina; Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica; Barrios, C. Sanchez; Cuadrado J. Lerma, J. Quintero; Falcao

Cadangan: Zapata, Murillo, Bacca, Aguilar, Vargas, Muriel, Uribe, Diaz, Izquierdo, Jo Cuadrado



England: Pickford; Stones, Maguire, Walker; Trippier, Young, Lingard, Henderson; Dele, Sterling; Kane

Cadangan: Rose, Dier, Vardy, Butland, Welbeck, Cahill, Jones, Rashford, Loftus-Cheek, Alexander-Arnold, Pope







