Cedera Lutut Belum Mempengaruhi Posisi Rashford di Timnas Inggris

St Petersburg: Marcus Rashford mengalami kendala untuk memperkuat timnas Inggris di ajang Piala Dunia 2018. Terkini, ia dikabarkan menderita cedera lutut saat menjalani sesi latihan.



Cedera tersebut diderita Rashford saat timnas Inggris menggelar simulasi pertandingan di St George Park pada Selasa 12 Juni waktu setempat. Saat itu, ia mengeluh kesakitan dan tidak bisa melanjutkan latihan.

Adanya cedera itu tentu bukan pada waktu yang tepat. Sebab keesokan harinya, timnas Inggris harus berangkat ke Repino yang merupakan markas mereka selama mengarungi Piala Dunia 2018.



Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, turut mengonfirmasi cedera lutut yang dialami penyerang Manchester United tersebut. Namun katanya, cedera tersebut tidak akan mempengaruhi posisi Rashford di skuat The Three Lions.



"Marcus memang sedikit cedera. Tapi, cedera itu tidak terlalu serius," kata Southgate seperti dikutip The Guardian.



"Selanjutnya kita lihat saja pada sesi latihan besok," tambahnya.



Inggris tergabung dalam Grup G bersama Tunisia, Panama dan Belgia. Laga pertama mereka kontra Tunisia dijadwalkan berlangsung di Stadion Volgograd Arena pada Selasa 19 Juni dini hari WIB.



Rashford merupakan salah satu penyerang andalan yang dibawa timnas Inggris selain Jamie Vardy dan Harry Kane. Winger berusia 20 tahun itu bahkan ikut mencetak gol saat Inggris menang 2-0 atas Kosta Rika pada laga uji coba terakhir menjelang Piala Dunia 2018.











