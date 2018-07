Pogba Persembahkan Kemenangan untuk 12 Pesepak Bola Muda Thailand

St. Petersburg: Gelandang tim nasional Prancis, Paul Pogba mendedikasikan kemenangan timnya atas Belgia untuk pesepak bola muda Thailand yang terjebak di dalam gua Tham Luang di Taman Hutan Non Khun Nam Nang di Chiang Rai.



Prancis berhasil memenangi laga semifinal kontra Belgia dengan skor 1-0, Rabu 11 Juli dini hari WIB. Sundulan Samuel Umtiti pada menit ke-51 sudah cukup bagi Les Blues untuk melangkah ke final Piala Dunia 1998.

Setelah laga, Pogba menulis di akun twitter resmi miliknya. Dia mempersembahkan kemenangan Prancis atas Belgia kepada 12 pesepak bola muda Thailand yang terjebak di gua Tham Luang di Taman Hutan Non Khun Nam Nang di Chiang Rai sejak 23 Juni.



Sebagai informasi, 12 bocah dan satu pelatih yang terjebak itu sudah berhasil diselamatkan pada Selasa 10 Juli malam WIB.



"Kemenangan ini untuk pahlawan hari ini, bagu semua, Anda begitu kuat #thaicaverescue #chiangrai," tulis Pogba.



This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong ???????? #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy

