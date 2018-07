Jadwal Lengkap Perempat Final Piala Dunia 2018

Jakarta: Perhelatan Piala Dunia 2018 sudah memasuki fase perempat final. Delapan negara terbaik akan merebut tiket semifinal mulai Jumat 6 Juli.



Berdasarkan jadwal yang dirilis, Uruguay akan menantang Prancis pada Jumat 6 Juli pukul 21:00 WIB. Kedua negara akan bertanding di Stadion Nizhny Novgorod. Laga ini diprediksi berjalan sengit. Sebab, catatan pertemuan kedua negara, Prancis kesulitan mengalahkan Uruguay.

Lalu, pertandingan perempat final lainnya akan mempertemukan Brasil kontra Belgia. Tim Samba mendapatkan ujian sesungguhnya di ajang empat tahunan ini. Ya, Belgia yang dihuni skuat terbaik disebut-sebut menjadi negara yang difavoritkan menjadi juara Piala Dunia.



Selanjutnya, pada Sabtu 7 Juli, giliran Inggris yang menjamu Swedia. Dalam enam pertemuan terakhir, Swedia dan Inggris saling mengalahkan.



Pertandingan tak kalah sengit juga akan tersaji antara tuan rumah Rusia menghadapi Kroasia. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada ajang persahabatan 17 November 2015. Ketika itu, Kroasia menang dengan skor 3-1.

Uruguay vs Prancis (21:00 WIB - Stadion Nizhny Novgorod)Brasil vs Belgia (01:00 WIB - Kazan Arena)Swedia vs Inggris (21:00 WIB - Samara Arena)Rusia vs Kroasia (01:00 WIB - Stadion Olimpiyskiy Fisht)(ASM)