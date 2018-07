Babak I: Ketat, Belgia Kesulitan Tembus Pertahanan Jepang

Rostov-on-Don: Roberto Martinez tampaknya harus mengubah skema penyelesaian akhir. Belgia yang tampil dominan atas Jepang masih belum bisa menembus rapatnya pertahanan lawan sepanjang 45 menit babak pertama.



Seperti sudah diprediksi, Belgia langsung mengambil alih tempo dan ritme pertandingan. Dimotori Kevin De Bruyne dan Eden Hazard di lini tengah, mereka memaksa Jepang menerapkan strategi serangan balik.

Akan tetapi, tidak seperti laga-laga lainnya, The Red Devils sangat kepayahan merobek pertahanan Samurai Biru. Peluang terbaik bahkan baru didapat menit 28, kala Vincent Kompany sanggup mendapatkan umpan De Bruyne.



Total hanya ada empat kali tembakkan dilepaskan Belgia, namun hanya satu yang mengarah ke gawang. Hazard yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti mengarah tepat ke kiper Eiji Kawashima.



Jepang juga tercatat empat kali mendapatkan peluang, dan dua di antaranya on target. Sundulan bintang baru Real Betis, Takashi Inui, masih terlalu lemah buat Courtois. Sementara tendangan spekulasi Yuto Nagatomo, walau nyaris membobol gawang Belgia, belum mengubah papan skor.



Susunan Pemain:



Belgia: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Lukaku, Hazard, Mertens



Jepang: Kawashima; Shoji, Nagatomo, Sakai, Yoshida; Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui, Hasebe; Osako



Video: Preview Belgia vs Jepang