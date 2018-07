Fakta Menarik di Balik Comeback Belgia atas Jepang

Rostov-on-Don: Pertandingan Belgia kontra Jepang bisa jadi merupakan laga paling sengit dan menegangkan selama Piala Dunia 2018. Pertarungan kedua tim diwarnai keseruan dan drama selama 90 menit, di mana lima gol tersaji.



45 menit babak pertama mungkin paling membosankan, tapi di interval kedua, semua berubah. Dalam 15 menit pertama, Samurai Biru bahkan bisa mencetak dua gol.

Belgia yang melakukan sejumlah perubahan cerdas usai kebobolan akhirnya mampu mencetak gol penyama kedudukan hanya dalam waktu lima menit. Jan Vertonghen dan Marouane Fellaini membuat skor menjadi 2-2 yang bertahan hingga injury time.



Jepang harus menelan kekecewaan mendalam karena kurangnya konsentrasi di menit-menit akhir membuat gawang mereka kembali kebobolan. Nacer Chadli, pemain yang baru masuk di pertengahan babak kedua membawa Belgia keluar sebagai pemenang dan akan berhadapan dengan Brasil di perempat final.



Selain drama selama 90 menit, laga tersebut juga menyimpan banyak sekali fakta menarik. Berikut ini Medcom.id merangkumnya:



- Tiga gol yang tersaji membuat total gol selama babak 16 besar kini menjadi 20. Ini sudah lebih banyak dua gol dari Piala Dunia 2014 di fase yang sama.



- Enam gol yang dicetak Jepang sepanjang turnamen merupakan yang terbanyak dari edisi-edisi sebelumnya yang pernah mereka ikuti.



- Ada 35 tembakan yang terjadi sepanjang laga Belgia kontra Jepang. Jumlah tersebut adalah yang terbanyak di babak 16 besar.



- Untuk pertama kali dalam sejarah, ada dua pertandingan di babak 16 besar yang melahirkan lima atau lebih gol. Selain Belgia vs Jepang, sebelumnya ada Argentina vs Prancis yang berakhir dengan skor 4-3.



- Belgia melakukan 26 kali sentuhan di kotak penalti Jepang pada babak pertama. Jumlah terbanyak sepanjang turnamen, tapi hanya ada dua kali peluang on target.



- Gol Genki Haraguchi adalah yang pertama dicatatkan Jepang di fase gugur sepanjang keikuitsertaan mereka di Piala Dunia.



- Belgia menjadi tim pertama yang mampu melakukan comeback tanpa babak tambahan usai tertinggal dua gol sejak terakhir kali dilakukan Portugal tahun 1966 kala menumpas perlawanan Korea Utara.



- Sementara comeback Jerman atas Inggris setelah tertinggal dengan defisit dua gol dilakukan melalui babak tambahan. Itu terjadi di Piala Dunia 1970.



