Prediksi Kolombia vs Inggris: Ujian Mental Singa Muda Inggris

Jakarta: Awal perjalanan Inggris di fase gugur Piala Dunia 2018 terbilang cukup berat. Mereka akan berjumpa dengan Kolombia pada babak 16-besar, Rabu 4 Juli. Lawan yang dianggap tepat untuk menguji mentalitas Three Lions.



Sejauh ini, Inggris mampu menunjukkan rapor yang cukup impresif selama di babak penyisihan grup. Tergabung di Grup G, tim besutan Gareth Southgate mampu meraih dua kemenangan dan hanya menelan satu kekalahan. Hasil itu sekaligus membuat mereka lolos sebagai runner-up.

Meski catatan di penyisihan grup terbilang impresif, kualitas Inggris tampaknya masih diragukan. Terutama dalam hal mental para pemain Three Lions. Mentalitas Inggris dinilai masih dipertanyakan ketika berjumpa dengan tim-tim yang memiliki kualitas baik.



Keraguan soal mentalitas mulai muncul setelah melihat penampilan Inggris saat berjumpa dengan Belgia pada matchday terakhir penyisihan Grup G, 29 Juni. Pada laga tersebut, skuat Three Lions harus menelan kekalahan dengan skor 0-1.



Kubu Inggris boleh berdalih karena mereka tampil tanpa kekuatan penuh saat itu. Namun, perlu diingat juga bahwa Belgia turun dengan bermodalkan pemain-pemain cadangan.



Situasi berbeda justru dialami Kolombia. Mereka seakan menunjukkan mentalitas yang baik selama di penyisihan grup H. Awalnya, Kolombia harus menelan kekalahan dari Jepang dengan skor 1-2 pada laga perdana. Namun, mereka berhasil bangkit dengan menyapu bersih dua laga selanjutnya dengan kemenangan.



Pada laga kedua, Kolombia berhasil meraih kemenangan atas Polandia dengan skor meyakinkan 3-0. Kemudian, La Tricolor mampu menaklukkan Senegal dengan skor 1-0. Hasil-hasil ini sekaligus membawa Kolombia lolos ke babak 16-besar dengan status runner-up grup H.



Namun, Kolombia tidak boleh sesumbar. Mereka harus mewaspadai kekuatan Inggris, terutama di lini serang. Mengingat, sejumlah pemain andalan Three Lions seperti Harry Kane, Raheem Sterling, dan Jesse Lingard dipastikan fit pada laga nanti.



Ketiga pemain tersebut sudah memberikan kontribusi untuk Inggris. Sejauh ini, Kane sudah mencetak lima gol untuk Inggris. Sedangkan Lingard mencetak satu gol dan Sterling menyumbang satu assist.



Hanya saja, Inggris terancam kehilangan bek andalan mereka, John Stones karena sang pemain dikabarkan mengalami masalah pada betisnya. Andai absen pada laga nanti, tentu akan menjadi kerugian buat Inggris. Sebab, selain handal bertahan, sang pemain juga banyak membantu menyumbang gol untuk Three Lions.



Sementara itu, di kubu Kolombia, mereka juga terancam kehilangan James Rodriguez. Ia dikabarkan mengalami masalah cedera otot betis yang didapatnya saat menghadapi Senegal, 4 Juli.





Prakiraan Susunan Pemain Kedua Tim:



Kolombia: David Ospina, Johan Mojica, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Santiago Arias, Mateus Uribe, Carlos Sanchez, Luis Muriel, Juan Quintero, Juan Cuadrado, Radamel Falcao.



Inggris: Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier, Ruben Loftus-Cheek, Jordan Henderson, Ashley Young, Raheem Sterling, Jesse Lingard, Harry Kane.





Statistik Pertemuan Terakhir Kedua Tim:



31/5/2005: Kolombia 2-3 Inggris

27/6/1998: Kolombia 0-2 Inggris

6/9/1995: Inggris 0-0 Kolombia



Prediksi Medcom.id: Kolombia (45) - (55) Inggris





