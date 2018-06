Fabregas Jadikan Pemecatan Lopetegui Lelucon

Krasnodar: Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) resmi memecat pelatih timnas Spanyol Julen Lopetegui, pada Rabu 13 Juni 2018. Keputusan menggegerkan tersebut menuai berbagai komentar, termasuk dari gelandang Spanyol, Cesc Fabregas.



Lopetegui dipecat sehari sebelum pembukaan Piala Dunia 2018, atau dua hari menjelang laga pertama Spanyol menghadapi Portugal pada Sabtu 16 Juni. Pemecatan diduga buntut dari kesepakatan pelatih berusia 51 tahun itu melatih Real Madrid.

Los Blancos resmi menunjuk Lopetegui sebagai pengganti Zinedine Zidane pada Selasa 12 Juni kemarin. Eks kiper Barcelona itu sepakat meneken kontrak tiga tahun di Santiago Bernabeu dan baru aktif setelah ajang Piala Dunia 2018.

