Oezil akan Jadi Tumpuan Jerman di Piala Dunia 2018

Moskow: Mesut Oezil menjadi sorotan selama membela Arsenal pada musim 2017--2018. Gelandang asal Jerman tersebut dianggap tampil tidak konsisten sehingga membuat The Gunners juga terpuruk pada periode tersebut.



Gara-gara itu, nasib Oezil bersama timnas Jerman di Piala Dunia 2018 menimbulkan banyak spekulasi. Banyak pihak menilai gelandang berusia 29 tahun tersebut akan terancam kehilangan tempat utama di skuat Der Panzer pada kompetisi sepak bola terakbar di dunia itu.

Keraguan publik mengenai Oezil coba dibantah rekan setimnya, Julian Draxler. Pemain milik Paris Saint-German tersebut menilai Oezil merupakan pemain penting bagi Jerman.



"Semua perdebatan mengenai Mesut Oezil sudah dibungkam. Pernyataan ia tidak sedang dalam performa terbaiknya itu tidak benar. Ia justru sedang dalam kondisi puncak," ujar Draxler.



"Perdebatan mengenai gaya permainannya sudah memanas sejak beberapa tahun lalu. Tetapi, ia adalah pemain luar biasa," tambahnya.\



"Ia memiliki teknik yang tidak tertandingi. Ia mungkin pemain paling kreatif dalam tim kami. Ia akan selalu dibutuhkan tim dan ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan," tutur Draxler.



Sejauh ini, Oezil memberikan kontribusi penting untuk Jerman. Total, mantan pemain Real Madrid itu sudah menyumbang 23 gol dari 90 penampilannya bersama Jerman di seluruh ajang. Selain itu, ia juga membantu Die Mannschaft meraih gelar Piala Dunia 2014. (Goal)





