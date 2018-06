Fakta Menarik Usai Denmark Imbangi Prancis

Moskow: Denmark dan Prancis memastikan diri lolos ke babak 16 besar setelah bermain imbang 0-0 pada laga terakhir Grup C, Selasa 26 Juni malam WIB. Ini sekaligus menjadi laga tanpa gol pertama di Piala Dunia 2018.



Sebelum pertandingan ini, tidak ada hasil imbang 0-0 di Piala Dunia 2018. Akan tetapi, hasil imbang justru menguntungkan kedua tim yang mewakili Grup C ke babak perdelapan final.

Prancis lolos sebagai juara grup dengan tujuh poin. Sementara itu, Denmark sebagai runner-up dengan lima poin.



Les Blues banyak menurunkan pemain lapis kedua dalam pertandingan di Luzhniki Stadium ini. Paling mencolok adalah diturunkannya Steve Mandanda yang melakoni debut di ajang Piala Dunia. Menariknya, sebelumnya dia masuk skuat Ayam Jantan pada Piala Dunia 2010 tapi tidak bermain.



Kini, Medcom.id sudah merangkum beberapa fakta menarik selepas laga Denmark vs Prancis:



- Denmark vs Prancis adalah pertandingan ke-37 di Piala Dunia 2018, tetapi yang pertama berakhir dengan skor 0-0.



- Didier Deschamps menyamai rekor Raymond Domenech dengan menjalani 79 pertandingan sebagai pelatih Prancis saat pertandingan melawan Denmark.



- Presnel Kimpembe pemain Prancis keempat yang menjalani debut pertamanya bersama timnas di ajang Piala Dunia pada abad ke-21, sebelumnya ada:

2006 Ribery vs Swiss

2014 Schneiderlin & Digne vs Ekuador

2018 Kimpembe vs Denmark



- Ini adalah laga perdana Steve Mandanda di ajang besar bersama Prancis. Dia sebelumnya selalu berada di bangku cadangan untuk 19 pertandingan timnas Prancis selama Piala Eropa dan Piala Dunia (Piala Eropa 2008, 2012, 2016; Piala Dunia 2010 dan 2018).



- Di bawah asuhan Didier Deschamps, Prancis mengakhiri pertandingan dengan skor 0-0 di fase grup dalam tiga turnamen besar (vs Ekuador pada Piala Dunia 2014, vs Swiss pada Piala Eropa 2016, dan vs Denmark pada Piala Dunia 2018).



- Prancis berhasil memuncaki grup Piala Dunia mereka untuk keempat kalinya dalam sejarah setelah 1958, 1998, dan 2014.



- Benjamin Mendy adalah pemain Prancis pertama yang selalu berhasil melepaskan umpan silang dari permainan terbuka di Piala Dunia tahun ini.



- Denmark hanya melepaskan satu tembakan di babak pertama melawan Prancis, perolehan terendah mereka di paruh pertama pertandingan Piala Dunia sejak Juni 2002 (vs Prancis).



- Perancis telah menurunkan dua penjaga gawang yang berbeda dalam satu Piala Dunia untuk kali pertama sejak 1986 (Joel Bats & Albert Rust).



- Steve Mandanda (33 tahun & 3 bulan) akan menjadi pemain Prancis tertua yang bermain di Piala Dunia pertamanya.



- Prancis adalah satu-satunya tim yang tidak bisa menyelesaikan umpan silang dalam open play di Piala Dunia 2018 ini (0/16).









