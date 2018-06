Fakta Menarik Setelah Mesir Kalah Dramatis dari Arab Saudi

Volgograd: Mesir harus puas mengakhiri kiprah mereka di Piala Dunia 2018 sebagai juru kunci Grup A setelah kalah dramatis dari Arab Saudi, Senin 25 Juni malam WIB. Dramatis karena mereka kebobolan di menit akhir setiap babak.



Mesir tak berhasil memetik satu kemenangan pun di Piala Dunia tahun ini. Meski sempat unggul pada menit ke-22 lewat gol chip Mohamed Salah, tim asuhan Hector Cuper gagal meraih poin.

Gol balasan Arab Saudi tercipta pada menit ke-45+5. Salman Al-Faraj berhasil mengeksekusi penalti. Sebelumnya, pemain Arab Saudi, Fahad Al-Muwallad gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-41.



Gol kemenangan Arab hadir pada menit ke-90+5. Salem Al-Dawsari berhasil mengoyak gawang Mesir setelah memanfaatkan umpan Abdullah Otayf.



Satu hal yang menarik dari laga ini adalah ketika kiper Mesir Essam El-Hadary yang memegang rekor sebagai pemain tertua yang pernagh tampil di Piala Dunia. Dia tampil pada usia 45 tahun, 5 bulan, dan 10 hari. Dia mematahkan rekor milik kiper Kolombia, Faryd Mondragon pada Piala Dunia 2014 yang bermain pada usia 43 tahun saat itu.



Berikut fakta menarik lainnya usai laga Arab Saudi vs Mesir:



- Essam El-Hadary (45 tahun, 5 bulan, dan 10 hari) memecahkan rekor untuk pemain tertua yang tampil di putaran final Piala Dunia, dengan penjaga gawang Mesir berusia dua tahun & 158 hari lebih tua dibanding kiper Kolombia, Faryd Mondragon, yang sebelumnya memegang rekor.



- Sejak bergabung dengan Liverpool pada Juli 2017, pemain depan asal Mesir Mohamed Salah telah mencetak 50 gol dalam 58 penampilan untuk klub dan negara di semua kompetisi.



- Penalti Salman Al Faraj untuk Arab Saudi adalah gol paling terlambat yang pernah tercatat di babak pertama pertandingan Piala Dunia sejak 1966 (menit 50:36).



- Penalti kedua dalam pertandingan Arab Saudi vs Mesir adalah penalti ke-18 yang diberikan Piala Dunia 2018, menyamai rekor pada edisi 1990, 1998, dan 2002.



- Essam El Hadary menjadi penjaga gawang keempat yang berhasil menggagalkan penalti saat melakoni debut di ajang Piala Dunia sejak 1966:

El Hadary vs Arab Saudi (2018)

Halldorsson vs Argentina (2018)

Meola vs Cekoslovakia (1990)

Quiroga vs Skotlandia (1978)



- Arab Saudi mengakhiri 12 pertandingan Piala Dunia tanpa kemenangan. Sebelumnya dia meraih hasil imbang 2 kali, dan kalah 10 kali. Ini adalah kemenangan pertama mereka di Piala Dunia sejak terakhir kali pada 1994 (1-0 vs Belgia).









