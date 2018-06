Bintang Laga: Mohamed Salah, Sihir 'Si Raja Mesir'

Volgograd: Timnas Mesir gagal total di Piala Dunia 2018 usai kembali mengalami kekalahan saat berjumpa Arab Saudi di laga pamungkas Grup A. Namun demikian, Mohamed Salah tetap tampil memukau di atas lapangan.



The Pharaohs mengalami kekalahan menyakitkan 1-2 dari lawannya. Gol telat Salem Al Dawsari memupus ambisi tim besutan Hector Cuper meraih kemenangan pertama di kompetisi sepak bola tertinggi antar negara itu.

Pada pertandingan tersebut, Salah mencetak gol pembuka di menit 22. Sentuhan magisnya masih terlihat meski sebetulnya ia tidak dalam kondisi yang benar-benar bugar.



Striker Liverpool itu sempat diragukan tampil di Piala Dunia akibat cedera dislokasi bahu yang didapatnya saat bertarung di final Liga Champions. Alhasil, pelatih Cuper dibuat kebingungan karena Salah merupakan pemain kunci.



Meski begitu, Salah tetap menampilkan performa terbaiknya sepanjang turnamen, termasuk di laga kontra Arab Saudi. Satu golnya membuktikan bahwa ia merupakan bagian integral buat Mesir.



Bermain di belakang striker Marwan Mohsen, Salah ditugasi untuk menjadi pivot serangan Mesir. Sama seperti Trezeguet, dua key passes ia ciptakan di laga itu, terbaik di antara rekan-rekannya yang lain.



Salah berpeluang mencetak dua gol ke gawang Arab Saudi. Sayang, tendangannya di menit 30 saat one on one dengan kiper masih melebar.



The Egyptian King bermain begitu apik selama 90 menit pertandingan. Total ia melakukan 16 passing dengan akurasi mencapai 75 persen. Aksi individunya juga menawan. Tercatat, ia mengoleksi rata-rata 3,2 dribel sukses baik dari kiri, tengah, mau pun kanan lapangan.



