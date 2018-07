Harry Maguire, From Zero to Hero

Samara: Terdapat cerita menarik di balik kesuksesan Inggris sampai ke semifinal Piala Dunia 2018. Bek mereka, Harry Maguire, sukses mengubah nasibnya dari hanya sekedar penyorak di tribun penonton, hingga menjadi pahlawan kemenangan tim nasionalnya.



Inggris terus memberi harapan besar bagi para penggemarnya. Slogan 'It's Coming Home' seakan semakin nyata setelah mereka mampu mencapai semifinal usai mengalahkan Swedia 2-0, 7 Juli kemarin.

Gareth Southgate dinilai sukses meracik The Three Lions yang diwarnai skuat-skuat muda. Meski masih belia, mental mereka terbukti tangguh saat pertama kalinya mencetak sejarah kemenangan di fase gugur Piala Dunia lewat adu penalti. Kemenangan yang dimaksud adalah melawan Kolombia 4 Juli lalu.

2 years ago watching @England in France with my mates. Now on the plane to Russia. How things have changed. #AlwaysBelieve ???????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/k3i7lpgRG8