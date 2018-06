Berkat VAR, Australia Tahan Denmark di Babak Pertama

Samara: Denmark tak mampu mempertahankan keunggulan di babak pertama lanjutan Grup C Piala Dunia Rusia 2018. Gol Cristian Eriksen berhasil dibalas pemain andalan Australia, Mile Jedinak.



Tempo pertandingan berjalan cepat sejak wasit meniup peluit kick-off. Baik Australia dan Denmark sama-sama langsung tampil terbuka dan menekan.

Australia memiliki peluang lebih dulu menit 6 melalui Mathew Leckie. Bermula dari tendangan penjuru, Leckie sanggup menyundul bola meski mendapatkan pengawalan ketat. Beruntung buat Denmark, sundulan tersebut masih melebar tipis.



Semenit berselang, Denmark membuat papan skor berubah. Semua berawal melalui lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan Australia. Kesalahan clearence dimanfaatkan betul oleh Nicolai Jorgensen yang mengirimkan umpan kepada Eriksen, yang dengan cantik melepaskan tendangan voli telak ke jala gawang Mat Ryan.



Denmark tampil mendominasi selepas gol tersebut. Australia dipaksa bertahan total dari serangan sporadis The Dynamite. Skor seharusnya menjadi 3-0 buat Denmark andai peluang Pione Sisto dan Henrik Dalsgaard menit 22 dan 24 tidak digagalkan Ryan yang tampil luar biasa di bawah mistar gawang Australia.



Kemelut di kotak penalti Denmark berujung pada penalti buat Australia menit 37. Para pemain The Socceroos mengklaim terjadi handball. Wasit tak yakin dan memutuskan menggunakan VAR untuk melakukan keputusan. Setelah menunggu, wasit menunjuk titik putih.



Jedinak yang menjadi eksekutor dengan cekatan berhasil menempatkan bola ke sudut kiri gawang Kasper Schmeichel. Skor 1-1 menutup babak pertama.



Denmark (4-2-3-1): Kasper Schmeichel; Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen, Simon Kjaer, Henrik Dalsgaard; Thomas Delaney, Lasse Schone; Pione Sisto, Christian Eriksen, Yussuf Poulsen; Nicolai Jorgensen



Australia (4-4-1-1): Mat Ryan; Aziz Behich, Mark Milligan, Trent Sainsbury, Josh Risdon; Robbie Kruse, Mile Jedinak, Aaron Mooy, Mathew Leckie; Tomas Rogic; Andrew Nabbout



