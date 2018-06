Bintang Laga: Javier Hernandez, Jimat Keberuntukan Meksiko

Jakarta: Javier Hernandez dinobatkan sebagai pemain terbaik atau man of the match saat Meksiko menang 2-1 atas Korea Selatan pada matchday kedua penyisian Grup F melawan Korea Selatan, Sabtu 23 Juni.



Kemenagan 2-1 yang diraih Meksiko atas Korea Selatan juga sekaligus membuat skuat besutan Juan Carlos Osorio itu lolos ke babak 16 besar. Kini, mereka telah mengoleksi enam poin berkat dua kemenangan beruntun.

Hernandez tampil impresif pada laga yang berlangsung di Rostov Arena. Ia mencetak gol kedua Meksiko pada menit ke-66. Kala itu, pemain berusia 30 tahun itu sukses memanfaatkan umpan dari Hirving Lozano.



Striker West Ham United itu memang tidak menciptakan assist buat rekannya. Akan tetapi, ia memiliki catatam statistik yang apik sepanjang 90 menit laga.



Tercatat mantan pemain Manchster United tersebut mampu penciptakan tiga tembakan dan 47 sentuhan. Catatan Hernandez dalam melepaskan umpan pada laga tersebut juga terbilang impresif. Menurut catatan Whoscored, akurasi umpannya mencapai 84,6 persen.



Sejauh ini Hernandez tercatat sebagai top scorer timnas Meksiko. Gol ke gawang Korea Selatan merupakan gol internasionalnya yang ke-50. Dia mengukirnya dalam 104 penampilan.



Hernandez pun tercatat sebagai pemain pertama yang mencetak 50 gol internasional untuk Meksiko.



Statistik Hernandez (via Whoscored):



Key passes: 1

Passing: 26

Akurasi umpan: 84,6%

Tembakan: 3

On target: 1

Sentuhan: 47

Penilaian: 9.12/10



