Bintang Laga: Akinfeev, Tembok Kokoh Rusia

Moskow: Rusia mencetak sejarah melaju ke perempat final Piala Dunia 2018 dengan menyingkirkan Spanyol di babak 16-besar, Minggu 1 Juli. Keberhasilan lolosnya tim Beruang Merah tak lepas dari sosok Igor Akinfeev yang tampil bak tembok kokoh di jantung pertahanan.



Kiper CSKA Moskow tersebut layak menyandang gelar Man of the Match pada laga yang berkesudahan 4-3 via adu penalti tersebut. Akinfeev mampu dua kali mementahkan eksekusi penalti penggawa Spanyol usai bermain imbang 1-1 selama 90 menit dan perpanjangan waktu.

Akinfeev mementahkan eksekusi penalti Koke yang menjadi algojo ketiga Spanyol di babak adu penalti. Sepakan gelandang Atletico Madrid yang mengarah ke kiri gawang berhasil dibaca dengan baik Akinfeev.

Puncaknya, ia menjadi penentu kemenangan Rusia setelah sepakan algojo kelima Spanyol, Iago Aspas, berhasil dimentahkan secara dramatis. Kiper 32 tahun itu menahan tendangan Aspas menggunakan kaki kirinya, meski sempat terkecoh.Menilik catatan statistik Whoscored, Akinfeev mampu mengemas sembilan penyelamatan sepanjang laga yang berjalan 120 menit. Ia pun berhasil mencatatkan empat kali tangkapan bola yang mengarah langsung kepadanya.Tak heran jika kiper yang telah rutin mengisi skuat Timnas Rusia sejak 2004 itu mengantongi penilaian memuaskan. Situs Whoscore memberikan penilaian nyaris sempurna, yakni sembilan untuk penampilannya malam ini.Penilaian: 9Total penyelamatan: 9Tangkapan bola: 4Menghalau bola: 6Menghalau ancaman berbahaya: 1Akurasi umpan: 50 persenTotal umpan: 22/25(REN)