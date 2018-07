Apresiasi Ibrahimovic usai Swedia Tersingkir

Samara: Zlatan Ibrahimovic memberikan apresiasi atas perjuangan Timnas Swedia di Piala Dunia 2018. Eks kapten Swedia tersebut bahkan ingin para kompatriotnya menerima penghargaan bola emas atau pemain terbaik.



Perjuangan Swedia di Rusia berakhir sampai di perempat final. Blagult harus menyerah 2-0 dari Inggris pada laga 7 Juli kemarin di Samara Arena.

Meski begitu, banyak yang beranggapan langkah Swedia sampai ke babak delapan besar sudah melampaui ekspektasi. Sebab, keputusan Janne Andersson tidak menyertakan Ibrahimovic di skuatnya sempat diragukan.

Every player should get a golden ball in Sweden. What they did will be remembered forever. Thank you for the show pic.twitter.com/VsoaUY6W99