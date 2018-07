Pemain Timnas Inggris Kini tak Usah Bingung Cari Tempat Parkir

London: Pemain-pemain Inggris yang dianggap pahlawan di Piala Dunia 2018 diberikan tempat parkir khusus di supermarket milik Jerman, Lidl di seluruh negeri. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada pemain The Three Lions yang tampil menawan di Rusia.



Lidl telah menyediakan tempat untuk pemain Three Lions. Mereka memastikan orang-orang seperti Gareth Southgate, Harry Kane, Jordan Pickford, dan Kieran Trippier dapat berbelanja tanpa kerumitan mencari parkir di kampung halaman mereka.

Gambar wajah Kane menghiasi salah satu titik parkir Lidl di Chingford. Pusat perbelanjaan itu hanya beberapa mil dari sekolah sang pemenang Golden Boots. Sementara itu, Southgate dapat menemukan tempat parkir sendiri di kampung halamannya, Crawley. Lebih jauh ke utara, Pickford memiliki ruang khusus di Washington dan Trippier di Bury.



England's World Cup stars have been rewarded for their efforts in Russia with a prime parking spot at their local @LidlUK store.



So they don't leave the tournament completely empty-handed...#WorldCup #ENG pic.twitter.com/QbnMjltlX9