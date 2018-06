Jadwal Empat Pertandingan Piala Dunia Malam Hari Nanti

Jakarta: Empat pertandingan akan tersaji pada matchday ketiga penyisihan grup Piala Dunia 2018 yang digelar Selasa 26 Juni malam hingga Rabu 27 Juni dini hari nanti. Prancis, Argentina dan Kroasia akan menjadi tiga tim besar yang akan bertanding nanti.



Prancis dijadwalkan menghadapi Denmark pada penyisihan Grup C. Bagi Les Bleus, laga ini sudah tidak lagi krusial karena mereka sudah memastikan diri lolos ke babak 16-besar terlebih dahulu usai meraih kemenangan atas Peru dengan skor 1-0 pada matchday kedua, Kamis 21 Juni.

Kemenangan itu membuat Prancis bertengger di puncak klasemen dengan mengoleksi enam poin. Jumlah poin tersebut sudah tidak bisa dikejar oleh Australia yang menempati peringkat ketiga (1 poin) dan Peru yang berada di peringkat keempat (0 poin).



Namun, berbeda dengan Prancis. Laga ini sangat penting bagi Denmark. Sebab, hasil pertandingan melawan Prancis akan menentukan nasib mereka untuk lolos ke babak 16-besar.



Saat ini, Denmark masih harus bersaing dengan Australia yang berada di peringkat ketiga. Pasalnya, Danish Dynamite yang mengoleksi empat poin di peringkat kedua masih terpaut tiga poin dari Australia. Untuk menjaga asa lolos, Denmark setidaknya harus meraih hasil imbang saat menghadapi Prancis nanti.



Pertandingan hidup dan mati juga akan dilakoni Nigeria dan Argentina. Keduanya dijadwalkan akan saling berduel pada matchday terakhir penyisihan Grup D. Pada laga ini, kedua tim sama-sama memiliki ambisi meraih kemenangan demi mendapatkan tiket lolos ke babak 16-besar.



Namun, tugas lebih berat dirasakan Argentina. Kendati nanti masih bisa meraih kemenangan atas Nigeria, La Albiceleste tetap harus bersaing dengan Islandia yang akan menghadapi Kroasia pada laga nanti. Pasalnya, Argentina dan Islandia sama-sama mengoleksi satu poin. Andai kedua tim sama-sama meraih kemenangan, nasib mereka akan ditentukan dari keunggulan produktivitas gol.





Berikut jadwal siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2018 pada Selasa 26 Juni hingga Rabu 27 Juni dini hari nanti:



Selasa 26 Juni

Denmark vs Prancis (21:00 WIB - Live Trans TV)

Australia vs Peru (21:00 WIB - Live Trans 7)



Rabu 27 Juni

Nigeria vs Argentina (01:00 WIB - Live Trans TV)

Islandia vs Kroasia (01:00 WIB - Live Trans 7)





(FIR)