Puji Henderson, Lovren Berharap Jumpa Inggris

Saint Petersburg: Bek timnas Kroasia Dejan Lovren berharap bisa bertemu Inggris di fase knockout Piala Dunia 2018. Ia juga memuji performa rekan satu timnya di Liverpool, Jordan Henderson.



Kroasia dan Inggris sama-sama telah mengunci tiket mereka untuk babak 16 besar. Kedua negara sementara berada di puncak klasemen grup masing-masing.

Selanjutnya, hasil minimal imbang melawan Islandia pada pertandingan terakhir sudah cukup bagi Kroasia untuk lolos sebagai juara grup. Sementara itu, Inggris harus menang atas Belgia untuk menyandang status serupa.



Usai kemenangan besar 6-1 Inggris atas Panama, Lovren memuji kesuksesan Henderson bersama The Three Lions. Meski belum berkontribusi gol atau assist dalam dua pertandingan terakhir, kapten The Reds itu dipercaya Gareth Southgate untuk bermain 90 menit penuh.

"Saya bangga dengan Jordan Henderson sepanjang musim, bahkan dengan masalah kebugarannya. Ia melewati musim yang baik. Ia menunjukkan karakter pemimpin sejati di Liverpool dan juga di timnas Inggris," kata Lovren dikutip Sky Sports."Saya harap mereka (Inggris) bisa melaju sejauh kami (Kroasia) dan mungkin kami bisa bertemu nantinya," sambungnya.Sebelum pagelaran Piala Dunia 2018, Lovren dan Henderson membantu Liverpool melaju hingga ke final Liga Champions. Namun, ceritanya berakhir menyedihkan usai wakil Liga Primer Inggris itu dikalahkan Real Madrid 1-3.(ASM)