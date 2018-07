Deretan Pemain yang Terancam Absen pada Semifinal

Moskow: Piala Dunia 2018 sudah memasuki perempat final. Namun, beberapa pemain perlu berhati-hati jika masih ingin bermain di putaran selanjutnya yaitu semifinal.



Selain cedera, hukuman akumulasi kartu juga bisa melarang pemain untuk memainkan pertandingan berikutnya. Mendapat kartu kuning pada dua kali pada laga berbeda akan mendapat larangan bertanding satu laga berikutnya.

Kartu kuning bisa dihapuskan setelah melewati perempat-final. Artinya, jika ada pemain yang sebelumnya sudah mengantongi kartu kuning dan pada laga nanti mendapatkannya lagi, maka ia tidak dapat berlaga di semifinal.

Kubu Prancis punya empat pemain yang sudah mengantongi kartu kuning. Mereka adalah Paul Pogba, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso dan Olivier Giroud. Sementara lawannya, Uruguay, hanya berpotensi kehilangan Rodrigo Bentacur jika lolos ke semifinal.Pemenang laga Belgia kontra Brasil teancam bermain tanpa kekuatan penuh di semifinal. Pasalnya, beberapa pemain kunci mereka sudah mengoleksi kartu kuning menjelang perempat final.Neymar, Philippe Coutinho dan Felipe Luis tidak bisa menerima kartu kuning lagi jika masih ingin bermain. Sama halnya dengan Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Leander Dendocker, dan Yoeri Tielemans dari kubu The Red Devils.Dari bagan sebelah, Inggris punya empat pemain yang sedang berjalan di atas tali. Mereka adalah Jordan Henderson, Jesse Lingard, Kyle Walker, dan Ruben Loftus-Cheek. Swedia yang akan menjadi lawan The Three Lions punya Viktor Claesson dan Albin Ekdal di posisi yang sama.Pertandingan Kroasia melawan Rusia menjadi laga dua tim yang berada di posisi paling merugikan. Bagaimana tidak, ada delapan pemain Kroasia dan lima pemain Rusia yang sudah mendapatkan kartu kuning.Mario Mandzukic, Ivan Rakitic, Ante Rebic, dan Sime Vrsaljko bisa merugikan Kroasia di semifinal. Sementara tuan rumah akan sangat berhati-hati dalam memberi peran pada Aleksandr Golovin dan Ilya Kutepov.Laga perempat-final akan dibuka dengan laga Uruguay melawan Prancis pada pukul 21:00 WIB nanti malam. Lalu, akan dilanjutkan Brasil vs Belgia pukul 01:00 dinihari.(ASM)