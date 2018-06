Bintang Laga: Konsistensi Ketajaman Harry Kane

Jakarta: Harry Kane kembali menunjukkan ketajamannya sebagai striker timnas Inggris. Setelah menyumbang sepasang gol saat menaklukkan Tunisia, kali ini ia mencetak hattrick ketika Inggris membantai Panama pada laga kedua Grup G Piala Dunia 2018, Minggu 24 Juni.



Inggris keluar sebagai pemenang atas Panama dengan skor telak, 6-1. Kane yang hanya tampil selama 63 menit berhasil mencetak hattrick pada menit ke-22, 45+1 dan 62. Andai tidak diganti Jamie Vardy, bukan tidak mungkin koleksi golnya bertambah.

Adanya hattrick tersebut dirasa tak lepas dari faktor keberuntungan. Sebab, dua golnya dicetak melalui titik putih penalti, dan sebiji sisanya tercipta secara tidak sengaja mengubah arah tendanan jarak jauh Ruben Loftus-Cheek.



Terlepas dari keberuntungan yang menyelimutinya, tetap saja Kane bisa dengan tenang mengeksekusi penalti dan memiliki pergerakan menawan. Lagipula, adanya hadiah penalti kedua untuk Inggris memang disebabkan karena salah satu bek Panama sengaja menjatuhkan Kane di kotak terlarang.



Sejumlah prestasi pribadi langsung tertuju kepada Kane seusai pertandingan. Salah satunya dengan menjadi pemain Inggris ketiga yang mampu mampu mencetak hattrick di Piala Dunia. Sebelumnya, prestasi serupa hanya dimiliki Geoff Hurst (1966) dan Gary Lineker (1986).



Selain itu, Inggris juga dipastikan lolos ke babak 16 besar dengan adanya kemenangan atas Panama. The Three Lions bisa agak bersantai pada laga ketiga karena tujuannya hanya untuk menentukan pemilik status juara grup.



Berikut statistik Kane dalam laga kontra Panama seperti dilansir whoscored:



Rating: 9,8

Total Tembakan: 3

On Target: 3

Gol: 3

Total Passing: 12

Passing Sukses: 83%

Menang Duel Udara: 1

Dilanggar: 1





