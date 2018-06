Tim-tim Debutan Piala Dunia Dinilai akan Jadi Ancaman Tim Besar

Sochi: Penyerang Belgia Dries Mertens mengakui bahwa hasil imbang antara Islandia dengan Argentina menjadi peringatan bagi timnya saat mereka bersiap menghadapi tim debutan Piala Dunia Panama. Meskipun Belgia merupakan favorit untuk menang, Mertens menilai negara-negara seperti Islandia dan Panama akan menjadi ancaman untuk tim-tim besar.



Belgia akan memulai pertandingan mereka di Piala Dunia melawan Panama pada babak penyisihan Grup G kontra Panama, Senin 18 Juni. Kedua tim akan bentrok di Olimpiyskiy Stadio, Sochi, Rusia.

"Ya, itu adalah Piala Dunia sehingga setiap tim yang ada di sana dapat bermain, mereka memiliki sesuatu. Saya pikir Islandia adalah tim yang sangat bagus dan saya berharap kami bisa bermain melawan Panama dan memainkan pertandingan kami sehingga kami bisa menang," kata Martens.



Klik di sini: Prediksi Brasil vs Swiss: Ujian Perdana Tim Samba



"Saya tidak tahu banyak tentang Panama tetapi kami harus mewaspadai permainan mereka," kata striker Napoli tersebut.



"Pergi ke Piala Dunia adalah hasil yang luar biasa bagi Panama dan orang-orang Panama. Sebuah tim yang mengalahkan sebuah bangsa seperti Amerika Serikat pantas mendapatkan banyak rasa hormat. Mereka adalah pejuang, mereka memiliki mental yang hebat dan sangat kompetitif." tambahnya.



Selain Panama, pasukan Roberto Martinez akan menghadapi Tunisia pada 23 Juni dan pertandingan terakhir mereka di Grup G akan melawan Inggris yang akan digelar pada 29 Juni mendatang.



Video: Head to Head Mueller vs Chicharito









(PAT)