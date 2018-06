Piala Dunia 2026 Resmi Bergulir di Tiga Negara

Moskow: Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung makin istimewa. Pasalnya, terdapat tiga negara besar yang bakal menjadi tuan rumah.



Tiga negara yang terpilih itu adalah Amerika Serikat (AS), Kanada dan Meksiko. Ini merupakan sejarah baru karena tuan rumah paling banyak sebelumnya hanya dua negara.

Terdapat 134 suara yang mendukung AS, Kanada dan Meksiko untuk menjadi tuan rumah. Sementara itu, Maroko yang menjadi pesaing terdekat mereka hanya mendapat 65 suara.



Amerika Serikat mendapat jatah pertandingan paling banyak dengan menggelar 60 laga. Kemudian 20 laga sisanya, akan diberikan kepada Meksiko dan Kanada.



Amerika Serikat juga resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk fase final. Kabarnya, laga pamungkas itu akan bergulir di Stadion MetLife, New Jersey.



Presiden FIFA, Gianni Infantino, sempat menunjukkan proposal 13 negara yang menjadi kandidat tuan rumah Piala Dunia 2026. Namun, pengambilan suara yang dilakukan secara elektronik itu tetap jatuh kepada AS, Kanada dan Meksiko. (sportsmole)









