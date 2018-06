Mengenang Pertemuan Prancis vs Argentina di Piala Dunia 1978

Jakarta: Prancis dan Argentina akan selain bentrok di babak 16 besar Piala Dunia 2018, Sabtu 30 Juni malam WIB. Ini akan menjadi pertemuan ketiga mereka sepanjang sejarah di Piala Dunia.



Prancis dan Argentina bisa bertemu di babak perdelapan final setelah Prancis menjuarai grup C, sementara Argentina menjadi runner-up Grup D di bawah Kroasia. Banyak yang percaya, ini menjadi final dini.

Sebelum pertemuan kedua tim besok, ada baiknya kita melihat kembali ke belakang saat kedua tim bertemu pada laga kedua fase grup 1 Piala Dunia 1978. Albiceleste saat itu menjadi tuan rumah dan diperkuat oleh Daniel Passarella,. Ossie Ardiles dan Mario Kempes.



Sementara itu, Prancis diperkuat deretan pemain seperti Michel Platini, Bernard Lacombe, dan Dominique Rocheteau. Saat itu, Platini masih berusia 23 tahun dan membela klub Nancy.



Pertandingan dilaksanakan pada 6 Juni 1978 pada malam waktu setempat dan digelar di stadion bersejarah di Argentina, El Monumental yang menjadi markas tim River Plate.



Stadion El Monumental saat itu penuh sesak dengan jumlah penonton mencapai 71.666, menurut data yang ditulis FIFA.com. Mayoritas pendukung tuan rumah yang sangat fanatik.



Argentina berhasil unggul pada menit ke-45 lewat kapten legendaris mereka, Daniel Passarela. Pemain kelahiran Chacabuco itu mencetak gol sekaligus membawa Albiceleste unggul sebelum turun minum lewat eksekusi penalti.



Namun, Prancis mereponsnya dengan baik saat pertandingan berjalan satu jam. Diawali usaha Lacombe ketika menerima umpan Patrick Battiston. Dia men-chip bola melewati kiper Ubaldo Fillol. Akan tetapi, tendangannya itu mengenai mistar gawang.



Dasar memang untung, bola itu kembali jatuh di kakinya. Dia kemudian memberikan kesempatan kepada Platini untuk mengeksekusinya. Dengan tendangan keras, Platini menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan membuat El Monumental terdiam.



Setelah pertandingan mulai alot karena kedua tim jual beli serangan, Argentina kembali berhasil mencetak gol. Leopoldo Luque yang menjadi tandem Kempes berhasil mencetak gol setelah menerima assist dari Rene Houseman. Tendangan jarak jauhnya pada menit ke-73 menghujam gawang Dominique Baratelli.



Gol Luque menjadi gol terakhir dalam laga ini dan Argentina berhasil memetik kemenangan 2-1. Ini menjadi kemenangan kedua Argentina di fase grup, sebelumnyam mereka menang atas Hungaria. Sementara itu, Les Blues harus tersingkir usai pada laga pertama kalah 1-2 dari Italia.



Info pertandingan:

Wasit: Jean Dubach (Swiss)

Asisten wasit: Winsemann Werner (Kanada) dan Orozco Cesar (Peru).



Pencetak gol:

Daniel Passarella 45' (pen), Michel Platini 60' , Leopoldo Luque 73'.



Susunan pemain:

Argentina: Fillol, Ardiles, Gallego, Galvan, Houseman, Kempes, Luque, Olguin, Passarella (c), Tarantini, Valencia.



Prancis: Demanes, Battiston, Bossis, Lopez, Tresor (c), Bathenay, Michel, Platini, Lacombe, Rocheteau, Six.

















(KRS)